Schwerer Unfall auf A7: Lkw kracht gegen Betonblöcke

Fahrer zog sich Kopfverletzungen zu - Verkehr wurde behindert - vor 1 Stunde

UFFENHEIM - Am Sonntagmorgen prallte auf der A7 bei Uffenheim ein 7,5-Tonner gegen eine Leitplanke aus Betonblöcken. Der Fahrer wurde am Kopf verletzt und kam in ein Krankenhaus. Schon jetzt steht fest, weshalb er die Kontrolle verloren hat.

Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass der 7,5-Tonner gegen 10 Uhr in Fahrrichtung Würzburg, kurz nach der Ausfahrt Uffenheim-Langensteinach, von der Autobahn abkam. Der Lkw krachte in die Mittelleitplanke, die sich aus Betonblöcken zusammensetzt. Der Fahrer wurde mit leichteren Kopfverletzungen in ein Klinikum gebracht. Die Ursache stand schnell fest: Gegenüber der Polizei gab der Mann zu, am Steuer kurz eingenickt zu sein.

Weitere Fahrzeuge wurden bei der Kollision nicht beschädigt. Die Bergung zog sich über mehrere Stunden. Um die Mittagszeit konnten Autofahrer die A7 in Richtung Würzburg nur auf dem Standstreifen befahren, auch in Richtung Ulm floß der Verkehr nur zäh.

