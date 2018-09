Schwerer Unfall auf B8 in Mittelfranken: Vier Verletzte

Rettungshubschrauber gelandet - Bundesstraße ist komplett gesperrt - vor 36 Minuten

BRÄUERSDORF - Die B8 ist bei Bräuersdorf im Landkreis Bad Windsheim/ Neustadt an der Aisch in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Grund dafür: Am Donnerstagmorgen kollidierten hier zwei Fahrzeuge - vier Personen wurden dabei verletzt.

Vier Verletzte bei Kollision auf der B8: Am Donnerstagmorgen hat sich bei Bräuersdorf ein Verkehrsunfall ereignet. © ToMa/Grau



Vier Verletzte bei Kollision auf der B8: Am Donnerstagmorgen hat sich bei Bräuersdorf ein Verkehrsunfall ereignet. Foto: ToMa/Grau



Am Donnerstagmorgen kollidierten auf der B8 zwischen Bräuersdorf und Erlachskirchen zwei Fahrzeuge, wie es dazu kam ist noch unklar. Laut Polizei wurden bei dem Unfall vier Personen verletzt. Die Insassen seien aber alle ansprechbar gewesen, so Polizeisprecher Rainer Seebauer.

Nach dem Unfall zwischen einem Auto und einem Kleintransporter landete ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. Die Rettungsmaßnahmen sind aktuell in vollem Gange. Ein Verletzter ist in dem Transporter eingeklemmt und wird nun durch die Feuerwehr befreit. Die B8 ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.