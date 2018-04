Sechs Bereitschaftspraxen in Mittelfranken eröffnet

Anlaufstellen mit festen Öffnungszeiten sollen Notaufnahmen und Notdienst entlasten - vor 1 Stunde

NEUSTADT/BAD WINDSHEIM - Bislang herrschte bei medizinischen Problemen am Abend, nachts oder an Wochenenden oft Verwirrung: Welcher Arzt hat Bereitschaftsdienst? Wie kann ich diesen erreichen? Oder wähle ich einfach den Notruf? Durch die Eröffnung sechs neuer Bereitschaftspraxen in Mittelfranken – in Neustadt, Ansbach, Rothenburg, Dinkelsbühl, Roth und Weißenburg – sollen klarere Verhältnisse geschaffen werden.

Oft wird der Notruf gewählt, obwohl ein Bereitschaftsarzt ausreichen würde. Die Gründe dafür sind vielfältig. © Foto: News5/Grundmann



Sowohl Patienten als auch Ärzte sollen von dem neuen System profitieren, erklärt Birgit Grain, Pressesprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB). Wer ein medizinisches Problem habe, das nicht lebensbedrohlich sei, könne in eine der Bereitschaftspraxen fahren, sagt Grain. Der Patient habe nun konkrete Anlaufstellen mit festen Öffnungszeiten, die meisten Praxen seien direkt an Kliniken angeschlossen. "Da kann man ohne Voranmeldung hin", sagt Grain. Auch nachts könne man dort hin, dann werde der Patient eben nicht vom Bereitschaftsarzt, sondern von einem Klinikarzt behandelt. Für mobilitätseingeschränkte Personen gebe es weiterhin den Fahrdienst, der auch Hausbesuche macht. Ein Arzt mit Bereitschaftsdienst sei entweder für den Fahrdienst zuständig oder in der Praxis: "Sie müssen nicht mehr hin- und herspringen." Neu ist, dass der Arzt nicht mehr alleine unterwegs ist, er wird begleitet von einem Fahrer mit Sanitäterausbildung, erklärt Grain, vor allem Frauen fänden das gut: "Ärztinnen müssen nun nicht mehr alleine in der Nacht in fremde Häuser."

Gegen den Ärztemangel

Die Einführung der Bereitschaftspraxen soll laut Grain mehrere Probleme lösen: Der Patient weiß ab sofort, wo er hin muss, Bagatellfälle, die bisher in der Notaufnahme behandelt wurden, gehen an die Bereitschaftspraxis – die Notaufnahme wird entlastet, so das Ziel. Und: Durch die Zusammenlegungen kleinerer Bereitschaftsdienstbereiche müssen Ärzte seltener Bereitschaftsdienst leisten. Dies soll dem Ärztemangel im ländlichen Raum entgegenwirken und auch junge Ärzte wieder locken. "Die Rückmeldung bisher ist gut", sagt Birgit Grain, viele beteiligte Kliniken, die in der Pilotphase evaluiert wurden, berichten von einer spürbaren Entlastung der Notaufnahme.

Dass Hilfsbedürftige oft den Notruf wählen statt die Nummer des Bereitschaftsdienstes – 116 117 – sagt Dominik Wenninger, Leiter der Integrierten Leitstelle Ansbach. Oft würden Patienten beim Bereitschaftsdienst "bei sehr hohem Aufkommen aus der Leitung geworfen" oder müssen mehrere Stunden auf einen Arzt warten. Die Folge: Sie werden ungeduldig, rufen den Notdienst, weil dieser die gesetzliche Pflicht hat, zu kommen. "Ich unterstelle den Wenigsten Boshaftigkeit", sagt Wenninger. Die Eröffnung der Bereitschaftspraxen sieht er "schon positiv, da die Leute wissen, wann und wohin sie gehen können".

Werner Ströbel, stellvertretender Rettungsdienstleiter des Bayerischen Roten Kreuzes im Landkreis, kann noch keine Zahlen nennen, wie sich das neue System auf den Rettungsdienst auswirkt, da es im Landkreis erst seit gut vier Wochen besteht. "Wir fahren viel, was nichts für den Rettungsdienst ist." Die Extreme gehen in beide Richtungen, mancher würde den Notruf bei "Husten, Schnupfen, Heiserkeit" wählen, ein anderer frühestens "wenn er keine Luft mehr bekommt und schon blau im Gesicht ist". Werner Ströbel hofft jedoch, dass sich die Situation bessere und die Notaufnahmen entlastet werden, denn das sei das "größte Problem".

Ähnlich sieht das der Notfallsanitäter Steve Sträßer, er hofft, dass ihnen durch die neuen Bereitschaftspraxen Fälle abgenommen werden, die für den Hausarzt machbar seien. "Dem Rettungsdienst wäre eine große Last genommen", sagt er. "Bei gefühlten, knappen 80 Prozent" der Einsätze würde ein Arzt ausreichen. "Viele haben aber Probleme, sich selbst einzuschätzen." Mancher sage am Telefon, er leide unter stärksten Schmerzen, und "wartet dann mit gepackten Koffern auf uns", sagt Sträßer. Oft stellt sich heraus, dass er die Schmerzen schon seit mehreren Wochen hat. In solchen Fällen sprechen die Sanitäter in Ruhe mit den Patienten und rufen bei der KVB-Zentrale an, die meisten hätten dafür auch Verständnis. Wichtig ist Sträßer, dass Menschen in nicht lebensbedrohlichen Fällen keine Scheu haben, die 116 117 zu wählen: "Denn wo wartet man besser als zu Hause?" Ansonsten gilt: "In akuten Fällen immer die 112." Die Öffnungszeiten der Praxen sind auf der Internetseite der KVB unter www.kvb.de zu finden.

Nico Christgau