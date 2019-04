Seile schützen Storchenmännla

BAD WINDSHEIM. Die Holzbänke vor der Konzertmuschel stehen, langsam füllt sich der Seerosenbrunnen im Kurpark wieder mit Wasser und nun ist auch das Storchenmännla zurückgekehrt. Doch das beliebte Foto-Motiv bereitete den Verantwortlichen des Bauamts Sorgen. Durch Vandalismus war die Skulptur beschädigt worden, rund 4500 Euro mussten laut Ralf Spyra investiert werden. Daneben gibt es im Kurpark Neuerungen, aber auch eine Überraschung für Radfahrer.

Storch und Männla im Seerosenbrunnen stehen nun unter besonderem Schutz. Foto: Stefan Blank



Seit fünf Jahren steht das Storchenmännla wieder im Kurpark, beim Abbau im Spätherbst war nun festgestellt worden, dass dieses aus der Verankerung gerissen war und Bruchstücke im Becken lagen, "unter anderem der Schnabel des Storchen", berichtet Ralf Spyra.

Da die Metallskulptur, die vermutlich um das Jahr 1900 in Nürnberg entstand, bis 1936 in einem Garten an der Engerergasse und von 1949 bis 1995 im Kurpark gestanden hatte, aus einem besonderen Guss mit hohem Zinnanteil besteht, musste die Restaurierung eine Fachfirma übernehmen. Dies kostete das Eineinhalbfache dessen, was 2013 für die Beseitigung von Korrosions- und Lagerungsschäden sowie für Maßnahmen gegen die beginnende Zinkpest nötig war.

"Wir wissen nicht, wann es passiert ist und was genau, es muss aber wohl jemand versucht haben, auf das Podest zu hüpfen, und hat dabei das Storchenmännla umgerissen", sagt Ralf Spyra. Um die Skulptur zu schützen, wurde nun ein Sicherungskonstrukt am Beckenrand aufgebaut. "Das war erst mal die schnellste Möglichkeit", sagt Spyra. Es werde nun aber überlegt, ob es einen anderen Standort für das Storchenmännla geben soll. Ungewiss ist auch, ob das wasserspeiende Rohr, das der Skulptur schon auch mal den Namen "Männeken Piss" einbrachte, jemals wieder das Storchenmännla zieren wird, es fehlt eine Pumpeninstallation.

Nur wenige Meter weiter südöstlich wird nun bald Gras die Fläche bedecken, an der kürzlich einer von insgesamt vier großen Bäumen im Kurpark gefällt worden war. "Die waren mehr als hinüber", sagte Gerrit Lorrmann, der Baumpfleger der Stadtbetriebe, auf WZ-Nachfrage. "Wir fällen nur, wenn es gar nicht anders geht. Nun sind wir gespannt, was austreibt." Im nördlicheren Teil der denkmalgeschützten Allee wurden Baumkronen mit Seilen vor dem Auseinanderbrechen gesichert, wie es auch beim großen Ahorn am Kurpark-Eingang seit Jahren der Fall ist.

Dazugekommen ist in diesen Tagen neben dem Karpfen-Spielgerät am Spielplatz ganz im Süden des Kurparks (wir berichteten) auch noch ein Balancier-Spielgerät in Form einer Schlange nahe der gefliesten Seekuh im Norden des Parks. Nicht kommen wird dagegen erst einmal der angedachte weitere Querungsweg für Radler von West nach Ost. Wie Gerd Herrmann vom Stadtbauamt auf Nachfrage der WZ mitteilte, seien die Überlegungen bis auf Weiteres verworfen worden. Bei der Aufstellung der städtischen Maßnahmen für das Sanierungsgebiet Kurviertel war eine weitere Route für Radfahrer durch den Park diskutiert worden. Derzeit gibt es eine im Süden, parallel zu den Bahngleisen, und eine ganz im Norden, die jedoch aufgrund von Beschädigungen und Wurzeln, die den Belag heben, nur von sehr wenigen Radlern genutzt wird.

