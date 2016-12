Seine Firma versorgt die Region mit Böllern und Raketen

BAD WINDSHEIM - Thomas Dähring arbeitet bei der hiesigen Feuerwerks-Firma Ströbel. Ein 362 Tage im Jahr eher unscheinbares, weil nur bei Großfeuerwerken in die Öffentlichkeit tre­tendes 25-Mitarbeiter-Unternehmen, das lediglich an den letzten drei Tagen im Jahr seine Tore an der Walkmühle öff­net. Für den Werksverkauf von Feu­erwerk vor Silvester.

Verbundfeuerwerk und Batterien werden immer beliebter. Ströbel-Feuerwerk-Verkaufs­leiter Thomas Dähring zeigt eines der Angebote. Foto: Stefan Blank



An den Tagen und Wochen vor dem Jahresabschluss herrscht für die Strö­bel- Mitarbeiter Hochkonjunktur. Feu­erwerke müssen vorbereitet, 100 bis 150 Vorbestellungen abgearbeitet und weggeschickt sowie an drei Tagen Freunde der bunten Lichter am Him­mel aus der Region mit den neuesten Artikeln und Klassikern der Feuer­werks- Branche versorgt werden. "Da ist bei uns schon immer eine Menge los", erklärt Thomas Dähring.

Auch in diesem Jahr gebe es wie­der viel Neues: "Vor allem beim Verbundfeuerwerk, das immer beliebter wird, und den Feuerwerks-Batterien mangelt es an nichts", sagt der 40­-jährige Feuerwerks-Experte.

Am Freitag von 8 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 14 Uhr werden die Weco-Ar­tikel in einer Halle auf dem Betriebs­gelände im Osten Bad Windsheims verkauft.

"Manche haben nur Goldeffekte, andere sind sehr vielfältig und bunt", sagt Thomas Dähring. "Es gibt die unterschiedlichsten Effekte in unter­schiedlichen Höhen." Einige der neu­en Verbundfeuerwerke, bei denen mehrere Batterien auf einer Platte miteinander verknüpft sind, waren aber so beliebt, dass sie schon alle verkauft sind. Nicht fehlen dürfen für manche aber die klassischen Ra­keten. "Das Zischen beim Losfliegen gefällt immer noch vielen", sagt Tho­mas Dähring.

Während die letzten Böller und Ra­keten über die Ladentheke gehen, machen sich sieben Teams der Firma bereits auf den Weg zu ihren Silves­ter- Einsatzorten, unter anderem in Erlangen, Bad Tölz, Vohburg an der Donau oder Garmisch-Partenkirchen. Insgesamt zünden die Fachleute aus Bad Windsheim bundesweit rund 150 Feuerwerke pro Jahr.

"Wir fahren um etwa 11 Uhr los, um einen Teil noch im Hellen aufbauen zu können", erklärt Thomas Dähring. Zuerst wird die Musikanlage für die Hintergrund-Beschallung aufgebaut.

Viereinhalb bis fünf Stunden dauert es dann, bis die Batterien mit knapp 21 Kilogramm Nettoexplosivstoffmas­se – das entspricht etwa 75 bis 80 mittelgroßen Feuerwerks-Batterien – aufgestellt und verkabelt sowie die Funkempfänger zum Zünden pro­grammiert sind.

"Für Samstag ist gu­tes Wetter gemeldet, das hilft uns." Danach ist auch für Thomas Däh­ring, wie an Silvester üblich, unruhi­ges Warten angesagt. Bis Mitternacht. "Wenn der rote Knopf gedrückt ist und die ersten Schüsse kommen, ist das Kribbeln weg." Und der Himmel leuchtet bunt.

