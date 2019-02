Selbermachen statt Rumjammern: Christian Wulff beim Landfrauentag

BAD WINDSHEIM - Nach Jahrzehnten des Friedens war Europa noch nie so in Gefahr wie jetzt. Das sagte der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff beim Landfrauentag im Kur- und Kongress-Center in Bad Windsheim. Der Gast aus Niedersachsen wies darauf hin, dass die Risiken zwischen Trump und Putin und zwischen dem Brexit, Afrika und dem nahen Osten zunehmen, weil überall die Nationalisten Zulauf bekommen.

Wenn Christian Wulff sich ankündigt, ist das Interesse groß. Hier sitzt er noch (vorderer Tisch, rechte Seite, Zweiter von rechts). © Foto: Fritz Arnold



Obwohl heute mehr Lebensjahre durch Übergewicht als durch Hunger verloren gehen, werde an Stammtischen und in Kaffeerunden mehr gejammert als zuvor, sagte der Redner. Anstatt "niederzumachen", forderte er zum "Selbermachen" auf, indem die Menschen die Dinge positiv angehen.

Die Digitalisierung sei eine ähnlich folgenreiche Umwälzung wie durch die Übersetzung der Bibel durch Martin Luther geschehen, als plötzlich die Leute selbst nachlesen konnten und nicht mehr auf die Aussagen der Geistlichen angewiesen waren. Allerdings bergen die neuen Kommunikationsmittel eben auch große Gefahren, weil jeder Unsinn verbreitet werden könne. Jeder Fluss werde besser kontrolliert als die sozialen Netzwerke. Wulff unterstrich deshalb den Wert des gedruckten Wortes, da sich dies nicht so leicht zur Verbreitung von Zorn und Hass eignet.

Gerade in Zeiten der Smartphones sei es wichtig, die eigene Unabhängigkeit nicht zu verlieren. Er rief zu einer vielfältigen Gesellschaft auf, in deren sozialen Strukturen die Menschen im Dialog bleiben. Damit die Vorzüge der Demokratie nicht verloren gehen, brauche es Menschen, die diese auch verteidigen und nicht vorschnell einem Diktator nachlaufen.

In dieser Hinsicht sah der Redner große Vorteile für die ländlichen Räume und deren Organisationen. Allerdings müsse hier auch jeder mitwirken, indem er Einrichtungen vor Ort, von der Bankfiliale bis zum Buchladen, nutze, anstatt über deren Schließung zu lamentieren.

Heikles Thema Artenschutz

In ihrer Einleitung hatte Kreisbäuerin Renate Ixmeier dazu aufgerufen, "im Dialog zu bleiben". Sie vermisste in den vergangenen Wochen zunehmend den Respekt im Umgang mit der Landwirtschaft. Sie kritisierte mit deutlichen Worten die Werbemaßnahmen für das Volksbegehren "Rettet die Bienen". Von "im Dialog bleiben", wie das Thema des Landfrauentages hieß, könne angesichts der Schuldzuweisungen an die Bauern kaum mehr die Rede sein, sagte Ixmeier.

Auf den acht Seiten des Volksbegehrens suche man vergeblich Vorschläge, was jedermann für den Artenschutz leisten könne. Unter Dialog verstehe sie die Bereitschaft zuzuhören, sich in den Kopf des Gegenübers hineinzuversetzen, um seine Sicht der Dinge vielleicht zu verstehen. Das habe sie in den vergangenen Wochen vermisst. Die Kreisbäuerin hatte dann auch konkrete Vorschlage zur Förderung der Artenvielfalt parat. So könnten Kommunen in ihren Bebauungsplänen festlegen, dass ab 500 Quadratmetern Fläche ein Obstbaum zu pflanzen ist, oder Nadelholzhecken seien in Siedlungsgebieten durch Blühhecken zu ersetzen, Mähroboter oder Zierkies in Vorgärten könnte man verbieten. Und Straßenlaternen könnte man um 22 Uhr einfach abschalten.

Aber auch an Privatpersonen, die unterschrieben haben, richtete sie die Fragen, ob sie überlegt hätten, wie sie mit ihrem eigenen Verhalten etwas gegen den Rückgang der Arten beitragen könnten. Zum Beispiel damit, ob es ein Fernurlaub sein muss, was der Skiurlaub mit den Alpen macht, ob ein großes Auto nötig ist und wie es sich mit Kreuzfahrtschiffen verhält, die bis in die hintersten Winkel der Erde mit Schweröl-Antrieb fahren. Weitere Fotos vom Landfrauentag finden Sie auf Seite 6.

