Senior fährt mit 2,4 Promille gegen eine Hauswand

Fahrer leicht verletzt - Totalschaden am Pkw - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Zu tief ins Glas geschaut hatte offenbar ein 61-jähriger Pkw-Fahrer, der im Landkreis Neustadt a.d. Aisch/Bad Windsheim die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Seine Promille-Fahrt endete überaus unsanft.

In den frühen Morgenstunden des Samstags gegen 0.50 Uhr fuhr der Mann alleine mit seinem Pkw auf der B 470 in Fahrtrichtung Neustadt/Aisch durch Lenkersheim. Offenbar aufgrund seines Pegelstands von 2,44 Promille kam er in der Ortschaft nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Hauswand.

Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt, weshalb er mit dem Rettungswagen ins Klinikum Neustadt/Aisch gebracht wurde. An seinem Nissan entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 9500 Euro. Die Schadenshöhe am Mauerwerk des Hauses ist derzeit noch unklar.

Zusätzlich zur Sicherstellung seines Führerscheins muss der 61-Jährige mit einem Strafverfahren rechnen.

