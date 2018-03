Senioren flüchten oft nach Blechschäden vom Unfallort

NEUSTADT - Senioren verursachen häufig Blechschäden und machen sich dann aus dem Staub, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Das zeigt ein Blick auf die Verkehrsunfallstatistik 2017.

Polizeihauptkommissar Reinhold Zwanziger. Foto: Foto: Katrin Müller



Polizeihauptkommissar Reinhold Zwanziger stellte für den Landkreis im Lehrsaal der Polizeiinspektion Neustadt die Verkehrsunfallstatistik 2017 vor. 54 Verkehrsteilnehmer über 65 Jahren fuhren 2017 andere Fahrzeuge, Häuser oder Gegenstände wie Schilder an und konnten von der Polizei ermittelt werden. Das entspreche 34 Prozent der geklärten Unfallfluchten, erklärte Zwanziger.

Auf die Aufklärungsquote bei Unfallfluchten ist man im Landkreis auch heuer stolz, sie liegt wie auch im Vorjahr deutlich über dem bayerischen Schnitt. 272 Unfallfluchten wurden im Landkreis begangen, davon konnte die Polizei 159 Flüchtige überführen. Das entspricht einer Quote von 58,46 Prozent (Bayern: 45 Prozent). 2016 ereigneten sich zwei Unfallfluchten weniger.

Unmögliche Fälle geklärt

Zwanziger führt die "positive Quote" auf die "hervorragende Arbeit" der Sachbearbeiter Unfallflucht zurück, jeweils einer in der Polizeiinspektion Neustadt und einer in der in Bad Windsheim. "Die klären manchmal auch Fälle, von denen man denkt, dass sie nie geklärt werden", sagte Zwanziger.

