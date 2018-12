So schön feiert es sich im Windsheimer Wohnpark

BAD WINDSHEIM - Die meisten Menschen verbringen Weihnachten im Kreise der Familie – die einen freiwillig, die anderen aus Pflichtgefühl. Doch wie feiern diejenigen, die nicht mehr mit ihrer Familie feiern können, sei es, weil der Partner schon gestorben ist oder die Angehörigen weiter weg wohnen? Drei Bewohnerinnen des Bad Windsheimer Seniorenheims Vitalis Wohnpark erzählen, was das Weihnachtsfest für sie bedeutet und erinnern sich an Rituale, Traditionen und Geschenke aus ihrer Kindheit.

Weihnachtliche Dekoration stimmt Bewohner und Besucher schon beim Betreten des Seniorenheims auf das Fest ein. © Nico Christgau



Christine Bauereiß ist seit etwa zwei Monaten im Seniorenheim, Schwierigkeiten beim Laufen haben ihr das Leben allein nicht mehr möglich gemacht. Ihre Kinder, Enkel und Urenkel kommen aber regelmäßig zu Besuch, der Anfahrtsweg ist nicht weit. Sie kommen aus Bad Windsheim oder der näheren Umgebung und auch an Weihnachten wird Bauereiß sie sehen. Im Vitalis Wohnpark sei immer was geboten, sagt die 88-Jährige. "Ich kann nicht klagen." Ihr Mann sei schon vor 35 Jahren gestorben. "Aber es tut immer noch weh", sagt sie, ihre Augen füllen sich mit Tränen und ihre Stimme bricht. "Da muss man das Beste draus machen."

Mehr als die Hälfte der 27 Bewohner im Erdgeschoss feiere Weihnachten im Seniorenheim, sagt die Leiterin der dortigen Freizeitbetreuung Beate Masche. Denn: "Manche haben keine Angehörigen mehr oder nicht in der Nähe." Auf eine Bescherung muss trotzdem niemand verzichten: "Was es dieses Jahr gibt, weiß ich, das darf ich aber nicht verraten."

Für Babette Fischer ist es ebenfalls das erste Weihnachten im Seniorenheim, rund neun Monate hat sie hier schon verbracht. Es ist jedoch auch das erste Weihnachten ohne ihren Mann, der Anfang dieses Jahres gestorben ist, relativ plötzlich. "Wir waren ein eingespieltes Team, er hätte noch nicht sterben brauchen", sagt die 94-Jährige. Das Personal gebe sich aber Mühe, das frohe, aber für die Bewohner oft auch emotionale Fest so schön wie möglich zu gestalten, auch wenn es nicht so sein wird, wie mit dem eigenen Partner, der eigenen Familie: "Man versucht es zu ersetzen, ganz kann man es aber nicht ausgleichen", sagt Masche.

Kegeln auf der Wii

Ingeborg Steinbauer, die einzige der drei, die schon ein Weihnachtsfest im Vitalis Wohnpark miterlebt hat, erinnert sich: "Es war voller Tannengrün, schön dekoriert." Und gesungen habe man, jedoch nicht ganz so viel, wie sie es von zu Hause gewohnt ist – sie kommt aus einer sehr sangesfreudigen Familie. Ihren Sohn sieht sie dieses Jahr nicht, dafür hat sie ihre Tochter immer in der Nähe, denn sie arbeitet im Seniorenheim.

An Programm mangelte es im Vitalis Wohnpark in der Vorweihnachtszeit nicht, nahezu täglich wurde etwas geboten, ob Chorkonzerte, Wii-Sports-Kegeln oder der Besuch eines Clowns. Außerdem gab es einen Adventskalender für die 27 Senioren, die im Erdgeschoss leben, mit kleinen Geschenken, zum Beispiel Deko oder Hygieneartikel, wie Pflegerin Christine Schmidt erzählt. Am heutigen Heiligen Abend wird es ab 15 Uhr eine Christvesper mit Pfarrer Gerhard Glemser und dem Posaunenchor Bad Windsheim geben. Das straffe Programm ließ die Adventszeit für Beate Masche aber auch anstrengend werden: "Ich träumte nachts davon, ob ich das überhaupt schaffe."

Feiern heuer zusammen Weihnachten: (von links) Babette Fischer, Christine Schmidt, Ingeborg Steinbauer und Christine Bauereiß. © Nico Christgau



Auf die Frage, welche prägenden Erinnerungen die drei Seniorinnen an das Weihnachten ihrer Kindheit haben, schweigen zunächst alle. Denn auch diese Zeit sei nicht immer leicht gewesen, so musste Ingeborg Steinbauer als Kind den Verlust ihres im Krieg gefallenen Vaters verkraften. Nichtsdestotrotz hat es aber auch schöne Momente gegeben. Babette Fischer erinnert sich vor allem an eine handgeschreinerte Puppenküche. Die hat sie bekommen, als sie etwa in der ersten Klasse war, sagt sie. "Die war jedes Jahr im Winter über aufgestellt", sonntags kamen zum Spielen oft ihre Schulkameraden zu Besuch. Im Spiritusherd haben sie dann sogar Streuselkuchen gebacken, auch Kaffee haben sie gekocht und beobachtet, wie die kleinen Deckelchen der Töpfe beim Kochen auf und ab hüpften. "Es war zwar nur ein Malzkaffee, aber es war wunderschön", sagt Fischer und lächelt. Das Puppenhaus sei an nachfolgende Generationen weiter verschenkt worden. "Meine Nichte hat noch damit gespielt", ob es heute noch existiert, weiß sie nicht. Dann sprudelt es auch aus den anderen heraus, unter den dreien entwickelt sich ein nostalgisches Gespräch, dem kaum noch zu folgen ist, weil jede von ihnen gleichzeitig zu erzählen beginnt.

Ingeborg Steinbauer denkt bei ihren Weihnachtsfesten als kleines Mädchen an Kerzenduft und daran, dass sie durch das Schlüsselloch ins extra eingerichtete und bis zur Bescherung verschlossene Weihnachtszimmer gespickt und einen Blick auf den Christbaum zu erhaschen versuchte. Denn erst nach dem Kirchenbesuch durfte das Zimmer betreten werden. Ein großes "Aaah" habe es gegeben, als die Kinder den geschmückten Weihnachtsbaum sahen. Bei Steinbauer hatte nicht das Christkind, sondern der Weihnachtsmann die Geschenke gebracht. "Bumm, bumm, bumm, hat es draußen auf der Treppe gemacht", wenn er kam, Angst hatte sie aber nicht gehabt, denn: "Wir wussten, dass es der Opa ist." Für sie war der Heilige Abend etwas ganz Besonderes: "Nachts hat es immer Suppe mit Würstchen gegeben."

Nicht viele Geschenke gab es in Christine Bauereiß’ Kindheit. Sie erinnert sich an einen Puppenwagen, mit dem sie und ihre zwei Schwestern spielten. Nach der Weihnachtszeit sei der Wagen weggeräumt worden, erst ein knappes Jahr später bekamen ihn die Mädchen wieder – abermals zu Weihnachten, mit neuen Kleidern und erweiterten Accessoires.

"Ich freu mich drauf und bin gespannt", sagt Pflegerin Christine Schmidt, die heuer am Heiligen Abend und am Ersten Weihnachtsfeiertag arbeitet, die vergangenen Jahre hatte sie immer an Silvester Dienst. Sie findet, Weihnachten ist ein freudiges Fest, alle sitzen beieinander, essen zusammen und unterhalten sich. "Wir sind die kleine Vitalis-Familie", sagt Schmidt und lacht.

Für Weihnachten und das neue Jahr haben die drei Seniorinnen Christine Bauereiß, Ingeborg Steinbauer und Babette Fischer keine großen Wünsche. "Wir nehmen es, wie es kommt", so der allgemeine Tenor des Trios, auch wenn sie natürlich noch möglichst lange gesund bleiben wollen, um die Gemeinschaft im Vitalis Wohnpark genießen zu können.

