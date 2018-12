Sogar die Gäste sind mittlerweile begeistert

BAD WINDSHEIM - In der Volleyball-Stadt Bad Windsheim wächst die Begeisterung. Sowohl bei den Fans, die in stetig wachsender Zahl die Bayernliga-Spiele in der Dreifachturnhalle am Schulzentrum besuchen. Aber auch bei Spielern, Betreuern und Offiziellen des TV 1860 Bad Windsheim. Als der bisher überragende Tabellenführer VC Amberg am späten Sonntagnachmittag die Kurstädter hauchdünn geschlagen hatte, machten auch die Gästespieler deutlich, was sie von dem Nachmittag hielten: Sie klatschten Beifall und bedankten sich dafür, Teil eines aufregenden Spiels gewesen zu sein.

Die Gäste aus Amberg (in Pink) machen weniger Fehler und entscheiden das Spiel knapp für sich. Foto: Foto: Frank Wiemer



Für Amberg war der 25:23, 25:23, 25:22-Erfolg der siebte Sieg im achten Saisonspiel. Wenn man das bei nur sieben Spielpunkten Unterschied überhaupt sagen kann, aber sie waren diesmal eine Nummer zu groß für die Sechziger, die immerhin Tabellenzweiter sind. "Kein Vorwurf an die Jungs", sagt Trainer Xaver Frühwirth. "Die Amberger waren in Block und Abwehr den Tick besser."

Bei so mancher Niederlage auf Bayernliga-Niveau schwingt mittlerweile oft ein Hauch Enttäuschung mit. So auch erst acht Tage zuvor, als der TVW mit 1:3 beim damaligen Tabellenletzten Eibelstadt II verlor. Das Team schob Frust und hatte nun gleich zwei Spiele zu absolvieren.

Doch nicht nur gewann Bad Windsheim am Samstag in Volkach – der Tabellenvierte – mit 3:1 Sätzen, das Team legte keine 24 Stunden später gegen Amberg noch eine Schippe drauf. Die Überraschung war möglich und Coach Frühwirth war zufrieden. Zumal die Belastung außergewöhnlich war: "Ohne den Samstag wären wir da vielleicht mental noch ein wenig frischer. Der Samstag war anstrengend. Wir haben da unsere Grenzen aufgezeigt bekommen."

Der Spielverlauf am Sonntag ist recht schnell erläutert: Die beiden Teams bewegten sich stets auf Augenhöhe, mal lag Bad Windsheim ein, zwei Punkte vorn, mal Amberg. Der Unterschied: Die Gäste machten ein paar weniger Fehler und drückten in den entscheidenden Momenten aufs Gas. So lag der TVW im ersten Satz 20:16 vorne, die Gäste nahmen eine Auszeit und kurz darauf stand es 21:21. Mit einem satten Schmetterball entschieden sie den ersten Spielabschnitt dann für sich.

Im zweiten Satz war es umgekehrt. Amberg lag 22:18 vorn, doch Bad Windsheim glich zum 23:23 aus. Nach zwei Angriffen des VCA war auch dieser Satz entschieden. Früh im dritten Satz nahm Xaver Frühwirth eine für ihn ungewohnte Position auf dem Stuhl ein. Man möge meinen, er spürte, dass es wohl nicht reichen würde. Doch die Sechziger kämpften, führten noch einmal mit 18:17, doch Amberg hatten den längeren Atem.

"Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Wir waren dran", sagt Frühwirth, der gerne auf die Ausgeglichenheit der Liga verweist. Die jüngsten Ergebnisse seiner Mannschaft unterstreichen das eindrucksvoll. Bei aller Begeisterung, an die stetig wachsende Erwartungen geknüpft sind, wird der Trainer deshalb nicht müde, die Dinge einzuordnen. Von der Regionalliga zu träumen, sei "heftig" und nicht angemessen. Der Verein müsse weiter langsam wachsen.

Was sich der Coach aber nicht nehmen lässt, ist der Zuspruch, den der Verein derzeit erhält. "Selbst die Amberger standen mit offenem Mund da", betont er. Die Dreifachturnhalle erarbeite sich langsam den Ruf, "berüchtigt" zu sein. Die Fans stehen voll hinter dem Team und treiben es lautstark an. Das mache stolz, zumal die Ergebnisse auch noch stimmen. "Es ist nicht ganz real, was da passiert", sagt der Trainer.

Zeit zum Ausruhen gibt es aber noch nicht. Am kommenden Sonntag reist Bad Windsheim zum TSV Neuburg nach Schwaben. Eine große Unbekannte, die allerdings neuer Tabellenletzter ist. Nüchtern betrachtet: "Wir wollen in Neuburg gewinnen." Doch auch nicht zu vergessen: "Selbst wenn wir verlieren, passiert auch erstmal nichts. In der Tabelle stehen wir gut da, wenngleich wir noch ein paar Punkte zum Klassenerhalt brauchen."

Egal wie die Ausflug nach Neuburg ausgeht, danach gibt es eine wohlverdiente Pause. Erst am 19. Januar müssen die Kurstädter wieder um Bayernliga-Punkte spielen. Wie genau die Truppe die Zeit bis dahin gestaltet, sei noch in der Planung. Aber vor allem: die Akkus müssen aufgeladen werden. "Die Jungs sind platt und ich merke es auch."

