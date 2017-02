Spaziergänger mit Hund von Husky angegriffen

ILLESHEIM - Ein freilaufender Husky hat am Mittwoch in der Nähe des Sportplatzes einen Spaziergänger angegriffen und leicht verletzt. Dieser war dort mit seinem kleinen Hund unterwegs.

Der 42-Jährige führte am Mittwoch gegen 14.30 Uhr seinen kleinen Hund aus, als in der Nähe des Sportplatzes ein freilaufender Husky aus einem Flurbereinigungsweg auf ihn zustürmte. Der Mann nahm seinen Hund auf den Arm, um ihn vor einem Angriff des Huskys zu schützen.

Daraufhin fiel der fremde Hund den Mann an und versuchte, ihn in den linken Arm zu beißen. Das Tier erwischte jedoch nur den Pullover, welcher beschädigt wurde. Anschließend biss der Husky den Mann in die linke Wade.

Erst als die Halterin des Huskys hinzukam, ließ dieser von dem Mann ab. Der 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

