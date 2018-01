SPD im Landkreis ist uneins über große Koalition

In Bad Windsheim überwiegt die Skepsis, aus Neustadt kommt Zustimmung - vor 5 Stunden

BAD WINDSHEIM/NEUSTADT - Die Sondierungsgespräche sind abgeschlossen, eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD scheint möglich. Doch wie steht die Parteibasis dazu? Am Sonntag entscheidet ein Sonderparteitag SPD in Bonn. Die Windsheimer Zeitung hat sich bei den Genossen in der Region umgehört, wie sie zu einer neuen GroKo stehen. Die Meinungen gehen durchaus auseinander.

Große Koalition ja oder nein? Die SPD´ler im Landkreis Neustadt/Aisch - Bad Windsheim vertreten da durchaus unterschiedliche Meinungen. © Bernd von Jutrczenka (dpa)



Große Koalition ja oder nein? Die SPD´ler im Landkreis Neustadt/Aisch - Bad Windsheim vertreten da durchaus unterschiedliche Meinungen. Foto: Bernd von Jutrczenka (dpa)



Das ist auch der Eindruck, den Siegfried Göttfert, Vorsitzender des Ortsverbandes, aus Gesprächen mit Mitgliedern gewonnen hat. Manche tendieren zu einer GroKo, andere sind dagegen. Persönlich hält Göttfert nicht viel von einer neuen Großen Koalition. Mit dem Ergebnis der Sondierungsgespräche ist er nicht zufrieden.

Siegfried Göttfert © Stefan Blank



Siegfried Göttfert Foto: Stefan Blank



Gerade die Obergrenze beim Thema Flüchtlinge sei einfach nicht, wofür die SPD stehe. Seinem Eindruck nach ist die Partei für die beiden jüngsten Großen Koalitionen bei der Wahl abgestraft worden. Eine Minderheitsregierung hält er für machbar, die SPD könne auch in einer starken Opposition viel erreichen.

Eine ähnliche Meinung vertritt Matthias Oberth, Fraktionsvorsitzender der SPD im Bad Windsheimer Stadtrat. Auch er steht persönlich einer Großen Koalition "sehr, sehr skeptisch gegenüber". In den Sondierungsgesprächen sei nicht erreicht worden, was man sich als SPD erhofft habe, seien inhaltliche Kernpunkte über Bord gegangen, die nicht verhandelbar gewesen seien, wie Familiennachzug bei Flüchtlingen.

Matthias Oberth © Bastian Lauer



Matthias Oberth Foto: Bastian Lauer



Er nannte auch die Bürgerversicherung und die Verschiebung der Erreichung der Klimaziele auf 2030, was er sehr enttäuschend findet.

Er sieht nicht, wie die SPD ihr sozialdemokratisches Profil in der GroKo stärken soll, das sei auch zuvor nicht gelungen. Für ihn steht die Gefahr im Raum, dass sie zu einer Splitterpartei oder einer von mehreren kleinen Parteien verkommt. Eine Minderheitsregierung, sei für ihn durchaus einen Versuch wert, sei jedoch auch nicht die Lösung aller Probleme. Gesetze, die eventuell mit Stimmen der FDP oder der AfD verabschiedet würden, könnten in eine Richtung gehen, die Grüne oder Linke sich so nicht vorstellen. Für fairer hält Oberth Neuwahlen. Je nach Ergebnis gebe es dann neue Gespräche.

Walter Billmann © G. Krämer



Walter Billmann Foto: G. Krämer



Nicht alle wollen die Sozialdemokratie in der Opposition sehen. Walter Billman, SPD-Fraktionsvorsitzender im Kreistag, spricht sich klar für eine Große Koalition aus. "Wenn man etwas erreichen will, muss man am Regierungstisch sitzen, nicht in der Opposition", sagt er. Außerdem schätzt er das Ergebnis der Sondierungsgespräche nicht als so negativ ein, wie das andere tun. Es gebe einige gute Ansätze wie die Rückkehr zur paritätischen Krankenversicherung. Die Details würden ja noch geklärt. In der vergangenen Legislaturperiode habe die SPD gute Regierungsarbeit geleistet und das würde sie auch diesmal tun.

Eine Minderheitsregierung sieht er nicht als eine praktikable Lösung für ein Land wie Deutschland an, angesichts von dessen wirtschaftlicher Stärke und politischer Bedeutung in Europa. Über kurz oder lang würde es auf Neuwahlen hinauslaufen. Davon ist er überzeugt und da sieht er schlechte Chancen für die SPD, wenn sie sich ihrer Verantwortung entziehe. Wozu SPD wählen, wenn die nicht regieren will?

Bilderstrecke zum Thema Lobeshymnen und scharfe Kritik: Die GroKo-Stimmen aus der Region Der erste Schritt für eine Neuauflage der Großen Koalition ist gemacht. Nun muss die Partei-Basis der SPD entscheiden, ob sie sich auf eine Regierungsbildung mit der Union einlassen will. Die GroKo-Frage erhitzt die Gemüter - von großen Zweifeln bis zur Lobeshymne ist alles mit dabei. Wir haben uns bei Politikern aus der Region umgehört.



Claudia Lehner