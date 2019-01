SPD will von Bad Windsheim aus wieder nach oben

Landesparteitag tagte in der Kurstadt – SPD-Ortsverein erhofft sich positive Auswirkungen - vor 19 Minuten

BAD WINDSHEIM - Ein strammes Programm hatte der 71. ordentliche Landesparteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, der am Wochenende im Kur- und Kongress-Center (KKC) Bad Windsheim stattfand. Damit dies auch alles reibungslos funktionierte, waren viele Helfer im Einsatz, darunter an beiden Tagen auch zehn bis 15 vom Ortsverein Bad Windsheim.

Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Siegfried Göttfert spricht beim Landesparteitag ein Grußwort. Von der Veranstaltung erhofft er sich auch positive Auswirkungen für die Bad Windsheimer Sozialdemokratie. © Foto: Gerhard Krämer



Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Siegfried Göttfert spricht beim Landesparteitag ein Grußwort. Von der Veranstaltung erhofft er sich auch positive Auswirkungen für die Bad Windsheimer Sozialdemokratie. Foto: Foto: Gerhard Krämer



Rote Fahnen flatterten rund um das KKC im Wind. Selbst der Raucher-Pavillon beim Eingang war rot: Zum zweiten Mal fand in der Kurstadt ein SPD-Landesparteitag statt. Wohl wissend, dass es viel Arbeit bedeutet, hatte sich der Ortsverein um die Ausrichtung dieser Veranstaltung beworben, schließlich hatte man zu diesem Zeitpunkt geglaubt, dass man 2019 100 Jahre alt wird. Dass das Jubiläum dann doch schon 2018 gefeiert werden konnte, war der Recherchearbeit des Historikers Ulrich Herz zu verdanken. Aber Bad Windsheim hatte den Zuschlag für den Landesparteitag längst bekommen.

Für die Delegierten, die mittelfränkischen hatten als Gastgeber die hinteren Plätze im KKC, begann der Parteitag erst gegen 12 Uhr, für die Helfer schon früher. "Um 10.30 Uhr mussten wir da sein", sagte Matthias Oberth, SPD-Fraktionsvorsitzender im Bad Windsheimer Stadtrat. "Wir helfen vor allem bei den Wahlen", erklärte Oberth. Aber die rund 300 Delegierten mussten auch rechtzeitig mit Unterlagen versorgt werden. Bei den vielen Wahlgängen galt es auch, rasch die Stimmzettel wieder einzusammeln.

"Ich bin schon ein wenig nervös", räumte Ortsvereins-Vorsitzender Siegfried Göttfert ein, durfte er doch ein Grußwort vor den aus allen Teilen Bayerns angereisten Sozialdemokraten sprechen. "Das ist schon etwas anders als im Ortsverein", meinte er und lacht.

"Denen das Wohl des schaffenden Volkes am Herzen liegt", begann Göttfert mit einem Zitat aus der örtlichen SPD-Wahlwerbung für die Land- und Reichstagswahl aus dem Jahr 1920. Da war der Ortsverein gerade einmal ein Jahr alt. Der Blick in die lange Geschichte des Ortsvereins lohne sich, machte Göttfert deutlich. "Wir Sozialdemokraten hatten es nie leicht und wir haben es uns – zugegebenermaßen – auch nie leicht gemacht", räumte der Ortsvereins-Vorsitzende ein. Nun sei Bad Windsheim aber schon immer von einer konservativen Grundstimmung geprägt gewesen.

Das Ziel der Partei sei zwar immer der Einsatz für die "einfachen" Menschen gewesen. Heute sei es aber schwieriger denn je, überhaupt zu definieren, wie sich denn das potenzielle Klientel der SPD zusammensetzen kann. Diese schwierige Aufgabe gelte es, auch auf dem Parteitag zu analysieren.

Die SPD in Bad Windsheim wisse, was es heiße, große Siege zu feiern und bittere Niederlagen einzustecken. Mitgliederschwund und immer weniger Bereitschaft, sich politisch engagieren zu wollen, kenne man wie alle Anwesenden auch. Deshalb sei es umso wichtiger "unsere Ziele genauer zu definieren und unsere Wählerinnen und Wähler nicht aus den Augen zu verlieren". Siegfried Göttfert wünschte dem Parteitag: "Mutig den Weg in die Zukunft zu beschreiten."

Von diesem erhofft Göttfert sich auch ein Stück weit Werbung für die SPD vor Ort. "Wir stehen ja vor den Kommunalwahlen im nächsten Jahr." Und er wünschte sich allgemein, dass es mit der Partei wieder aufwärts gehen soll.

Aufbruchstimmung sollte am Landesparteitag vermittelt werden, denn oft wurde das berühmte tiefe Tal genannt, in dem sich die SPD derzeit befindet. So vermisst Harry Scheuenstuhl, der es bei der vergangenen Wahl nach einer Amtsperiode nicht mehr in den Landtag geschafft hatte, die Begeisterung, das Feuer. Und er hinterfragte, wofür die SPD eigentlich stehe, nämlich für einen Sozialstaat, gab er selbst die Antwort und forderte eine bayerische Sozialrente.

Die mit 79,3 Prozent der Stimmen wiedergewählte Landesvorsitzende Natascha Kohnen rief auf, entschlossen für einen starken und mächtigen Sozialstaat zu kämpfen. Sie will den Sozialstaat so stark machen, dass die Menschen ihre Ängste verlieren.

Die Wahlniederlagen in der jüngsten Zeit führte Kohnen auf einen seit etlichen Jahren anhaltenden Vertrauensverlust zurück. "Die Menschen haben der Sozialdemokratie nicht mehr zugetraut, dass wir ihre Probleme lösen können", sagte die Vorsitzende. Kohnen grenzte sich auch deutlich von den Grünen ab, indem sie soziale Umweltpolitik einforderte. Denn darum kümmerten sich die Grünen nicht. Soziales müsse auch in die Bereiche Wohnen, Bildung, Rente, Gesundheit oder Pflege einfließen, ebenso in die Bereiche Nahverkehr oder Kindertagesstätten, die sie sich kostenfrei vorstellen könnte.

Der scheidende stellvertretende Landesvorsitzende und Nürnberger Bundestagsabgeordnete Martin Burkert hatte bei der Eröffnung auch Fehler eingeräumt, in dem er bekannte, dass die bayerische SPD bei manchen Entscheidungen wohl falsch abgebogen sei. Das sozialdemokratische Herz sei ein wenig verstummt, doch sei die Sozialdemokratie kein Auslaufmodell. "Wir wollen bei den Kommunalwahlen als starke Partei zurückkommen." Die Botschaft, die alle aus Bad Windsheim mitnehmen sollten: "Das sozialdemokratische Herz schlägt laut." Damit die Delegierten auch gestärkt nach Hause fahren konnten, dafür hatte die Stadt ihnen einen Gutschein für die Therme unter die Stühle anbringen lassen – Auftrieb im Salzsee inklusive.

Gerhard Krämer