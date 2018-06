Spitzenkoch aus Aschau besucht Bad Windsheim

Rekordzahlen beim Empfang im Hotel Reichsstadt – Heinz Winkler als Gastredner - vor 51 Minuten

BAD WINDSHEIM - So viele Gäste wie noch nie konnte Jürgen Heckel am Sonntagvormittag beim Sommerempfang des Innenstadtteams begrüßen. Das führt er unter anderem auf die Zugkraft des Referenten zurück: Heinz Winkler erzählte aus seinem Leben vom Bergbauernjungen zum international gefeierten Sternekoch.

Wolfgang Schmotzer vom Verein Frohsinn trägt sich ins Gästebuch des Sommerempfangs ein und wird von Marianne Schweiger, Susanne Wolf und Florian Keller, Marianne Schweigers Enkel, (von links) begrüßt. © Claudia Lehner



210 Gäste plus Referenten, Grußwortredner und Musiker füllten den Saal im Arvena Hotel Reichsstadt. 180 waren es im Jahr zuvor gewesen. Vertreter von Politik, Wirtschaft, Vereinen und aus der Bürgerschaft standen zunächst vor dem Hotel bei einem Gläschen Sekt zusammen, trugen sich im Gästebuch ein und wurden von Jürgen Heckel und Marianne Schweiger an der Türe begrüßt. Wer nicht gekommen war, wurde dann später im Saal teilweise mit kritischen Worten von Heckel bedacht. Alle Stadtratsfraktionen seien eingeladen worden, aber nur von der Liste Wi R, seiner eigenen, und von der FWG seien Vertreter gekommen.

Auf dem Podium hatten die Grußwortredner Platz genommen: der frühere Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt, Professorin Dr. Ute Ambrosius, Präsidentin der Hochschule Ansbach, Erika Gruber, Vizepräsidentin der Industrie- und Handelskammer Mittelfranken, stellvertretender Landrat Bernd Schnizlein, die Fränkische Weinkönigin Klara Zehnder und Gerhard Ilgenfritz, Präsident des Verbandes für Privatbrauereien Bayern. Gelobt wurde der schöne Empfang und mehr als einmal die Verbindung zu gutem Essen hergestellt, war doch der Hauptredner ein Spitzenkoch.

Kochlehre bereits mit 14

Heinz Winkler erzählte aus seinem ereignisreichen Leben und der Welt der Spitzengastronomie. Als jüngstes von elf Geschwistern einer Bergbauernfamilie in Südtirol war der Weg zum Sternekoch ihm nicht in die Wiege gelegt. Nach dem Tod der Mutter begann er schon mit 14 Jahren eine Kochlehre in Bozen. Er arbeitete später in Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz. 1979 wurde er Küchenchef des Münchner Restaurants Tantris und damit Nachfolger von Eckard Witzigmann. Seit 1991 betreibt Winkler sein eigenes Gasthaus: die Residenz in Aschau am Chiemsee. Fast jährlich wird er seit Langem mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet.

"Wenn man von etwas überzeugt ist, darf man sich nicht aufhalten lassen", gab er den Zuhörern und besonders der Jugend als Appell mit. Er erzählte von einer Anstellung zu Beginn seiner Karriere. Man habe ihn zunächst nicht kochen, sondern immer nur anrichten lassen. Da sei er so wütend geworden, dass er um vier Uhr morgens aufstand und alles fertig gekocht hatte, als der Chef in die Küche kam. "Dann durfte ich kochen." Jürgen Heckel nutzte den Empfang für Dank an die Mitwirkenden, an die Gäste, die so zahlreich erschienen waren, und die Engagierten, die sich für das Wohl der Stadt einsetzten.

Mehrere Projekte angesprochen

700 Jahre Hospitalstiftung, die Sanierung von Klosterchor und historischer Stadtbibliothek. Er streifte einige aktuell wichtigen Projekte, sparte aber auch nicht mit Kritik. Beim Demenz-Zentrum sei "außer Spesen – über eine Million Euro Planungskosten" nichts umgesetzt worden. "Hier bedürfe es aber der Tatkraft von Menschen, des Bürgermeisters, die etwas in die Hand nehmen und engagiert Planungen und Visionen angehen", sagte er. Seinen dritten Redebeitrag widmete er den "Zukunftsperspektiven": Mit lobenden Worten bedachte er das Modellprojekt einer Internetplattform als "individuelle Orientierungshilfe", die er als "hoffentlich ersten Schritt hin zu einem digitalen Gesundheitszentrum" charakterisierte.

Ein Projekt, das auch Ambrosius in ihrem Grußwort als Stützpunkt der Hochschule Ansbach in Bad Windsheim hervorhob. Auch wenn es möglicherweise erst den Enkeln nutzen werde, Heckel appellierte an die Anwesenden, sich gemeinsam für einen S-Bahn-ähnlichen Ausbau der Strecke von Nürnberg über Bad Windsheim bis Rothenburg einzusetzen. Denn bezahlbarer Wohnraum sei in der Großstadt knapp, die bessere Anbindung könne Entlastung bringen. Vor großen Zielen ist Heckel nicht bange. Im übertragenen Sinne spiele Winkler als Koch seit Jahrzehnten in der Champions League.

"Wir in Bad Windsheim wollen dies im Bereich Heilbadstandort/ Gesundheitsstadt noch erreichen." Nach den Reden war beim Mittagessen am Buffet noch reichlich Zeit, sich auszutauschen: Was, so der Einladung zu entnehmen war, auch der Zweck des Sommerempfanges sein soll. Für Musik sorgten an diesem Tag das Kurorchester und der Musikverein Lenkersheim.

Claudia Lehner