"Staatliches Mobbing": Landfrauen gegen "Bauernregeln"

Kampagnestelle "den gesamte bäuerliche Berufsstand undifferenziert an den Pranger" - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Unter dem Motto "Landfrauen tragen Verantwortung" steht der diesjährige Landfrauentag am Donnerstag, 23. Februar, zu dem Kreisbäuerin Renate Ixmeier um 13 Uhr in das Bad Windseimer KKC einlädt.

In der Einschätzung der diffamierenden Kampagne der Umweltministerin gegen die Landwirtschaft einig: Agrarminister Christian Schmidt und Kreisbäuerin Renate Ixmeier. © Harald Munzinger



Hauptredner wird der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Christan Schmidt, sein. Den wissen die Landwirte aktuell an ihrer Seite gegen eine Plakataktion seiner Ministerkollegin Barbara Hendricks, von der sich der gesamte bäuerliche Berufsstand diffamiert sieht. Als "staatliches Mobbing" empfindet auch Kreisbäuerin Ixmeier von der Umweltministerin publizierte "Bauernregeln", wie etwa "steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein".

Mit dieser Kampagne werde "der gesamte bäuerliche Berufsstand undifferenziert an den Pranger gestellt", rügte Landwirtschaftsminister Schmidt die provokative Aktion der Kabinettskollegin der SPD, die auch all jene Landwirte vor den Kopf stieß, die sich in der gerade von deren Partei umworbenen Mitte der Gesellschaft wähnen, 365 Tage im Jahr den Versorgungsauftrag für eben diese Gesellschaft erfüllen.

"Millionen Menschen, die in der Landwirtschaft und in den ihr vor- und nachgelagerten Bereichen arbeiten, werden in den sozialen Medien und auf Plakatwänden den Städtern vorgeführt und der Lächerlichkeit preisgegeben. Eine vermeintliche ‚Meinungselite‘ aus den Metropolen amüsiert sich hier auf Kosten der Menschen im ländlichen Raum", schrieb Schmidt an Hendricks. Deren Initiative sei "Gift für eine sachliche Debatte über die Zukunft der Landwirtschaft und die ländlichen Räume". Der notwendige Dialog werde dadurch unnötig erschwert und der Verbraucher getäuscht, so der Minister, der eine Lanze für die Landwirtschaft bricht.

Ministerin lässt Respekt vermissen

Diese leiste "heute Großartiges für unser Land: Sie versorgt uns mit qualitativ hochwertigen und sicheren Lebensmitteln, sie kümmert sich um die Pflege der Kulturlandschaften und sie ist soziales Rückgrat der ländlichen Räume". Die Landwirtschaft habe auch den Klima- und Umweltschutz als große Zukunftsaufgabe angenommen. "Warum lässt Ihre Kampagne diesen Respekt vor den Leistungen der Landwirtschaft dann so vermissen?", fragt Schmidt in seinem Schreiben, sieht "wieder einmal das Klischee einer Landwirtschaft bedient, wie sie mit der Realität immer weniger zu tun hat".

Die Nahrungsmittelproduktion habe eine differenzierte Betrachtung verdient. Eine steuerfinanzierte Kampagne, die die Diffamierung eines gesamten Berufsstandes mindestens in Kauf nehme, "gehört meiner Ansicht nach nicht in den Instrumentenkasten guter Regierungskommunikation". Schmidt forderte die Ministerkollegin auf, "die Kampagne sofort zu beenden und sich für den entstandenen Schaden bei den Bäuerinnen und Bauern öffentlich zu entschuldigen". Zugleich bot er "einen sachlichen, konstruktiven und zielführenden Dialog über die zukünftige Ausrichtung der europäischen Agrarpolitik" mit Hendricks.

Scharfe Gegenkritik

Die konterte indes in einem veröffentlichten Brief scharf, warf Schmidt darin "Unvermögen sowie Blockade umweltgerechter Politik" vor. Dass Höfe und Arbeitsplätze auf dem Land weniger würden, ginge nicht auf ihre Umweltpolitik zurück, "sondern auf das Unvermögen der Agrarpolitik" den Menschen Perspektiven zu bieten, schrieb Hendricks. Die Kontroverse der beiden Ressortchefs ist nicht neu, entzündete sich in den letzten Monaten unter anderem an der Zulassung von Glyphosat oder am Düngerecht bei der Nitrat-Verordnung zum Schutz des Grundwassers. Uneins sind sich die Ministerkollegen auch bei den von Hendricks in ihrem "Klimaschutzplan 2050" geforderten größere Anstrengungen der Landwirtschaft, die auf Schmidts Widerstand gestoßen waren.''

Ein breites Themenfeld also für den Bundeslandwirtschaftsminister beim Landfrauentag in seinem Heimatkreis. Bei dem sorgen die "Landfrauenstimmen im Landkreis NEA" sicher ebenso für ganz andere "Töne", wie die "Glamouretten", die "nach ausverkauften Häusern und einer berauschenden Tournee auch HALT im KKC Bad Windsheim machen".

"Die Welt benötigt Glamour mehr, denn je!" So lautet denn auch der Appell von Candy Diamond, Ginger Ale, Sugar Valentine – begleitet von dem wunderbaren "JfK" am Piano: "Ob du den Hof fegst, die Hühner fütterst oder die Schnitzel klopfst…. egal was immer du auch tust: do it the glamourous way!".

In ihrem Showprogramm berichten die drei Diven von den Höhen und Tiefen auf dem anstrengenden Weg quer durch Europas Swingmetropolen und sorgen dabei für einen musikalisch-heiteren, Sorgenwolken vertreibenden Nachmittag. Ein kleiner Marktplatz verschiedener Aussteller im Foyer rundet das Programm ab. Kreisbäuerin Renate Ixmeier: "Alle interessierten Frauen und Männer sind zu dieser öffentlichen Veranstaltung herzlich eingeladen".

hjm