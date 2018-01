Stadt Bad Windsheim ehrte herausragende Sportler

Insgesamt 113 Aktive im Alter von elf bis 79 Jahren für ihre Leistungen ausgezeichnet - 22.01.2018 20:26 Uhr

BAD WINDSHEIM - Was verbindet den elfjährigen Boxer Jonathan Dezel und Schützen-Urgestein Bernd Gurrath mit seinen 79 Jahren?

Herausragende Leistungen in 15 unterschiedlichen Sportarten: Die ausgezeichneten Bad Windsheimer mit Gratulanten am Freitagabend auf der Bühne des Kur- und Kongress-Centers. © Foto: Stefan Blank



Herausragende Leistungen in 15 unterschiedlichen Sportarten: Die ausgezeichneten Bad Windsheimer mit Gratulanten am Freitagabend auf der Bühne des Kur- und Kongress-Centers. Foto: Foto: Stefan Blank



Sie durften mit 111 weiteren Sportlern und Funktionsträgern mit Trommelwirbel und Lichteffekten am Freitagabend auf die Bühne des Kur- und Kongress-Centers und platzierten eine mehr oder weniger deutliche Unterschrift im Gästebuch der Stadt. "Es geht darum, junge wie ältere Sportler für ihren Einsatz zu belohnen", sagte Bürgermeister Bernhard Kisch, der selbst Marathons läuft, bei der Sportlerehrung der Stadt.

Kisch, der von seinen Stellvertretern Rainer Volkert und Alexandra Horst sowie Stefanie Hempfling bei der Übergabe von Urkunden und Präsenten unterstützt wurde, lobte die Arbeit in den Bad Windsheimer Vereinen. "Wir sind in vielen Bereichen auf einem sehr hohen Niveau." Paracycler Tim Kleinwächter, der in den Status Gold-herausragend eingestuft wurde, ist vierfacher Deutscher Meister, Taekwondo-Kämpfer peilen Teilnahmen an Olympischen Spielen an und Boxer des Turnvereins 1860 sammeln Goldmedaillen auf Bundesebene und bei internationalen Turnieren wie manche der Zuschauer Muscheln im Urlaub. "Dafür trainieren wir ja auch bis zu zwölf Mal pro Woche", sagte der Cheftrainer der Boxer, Igor Krotter im Kurzinterview mit Kisch auf der Bühne. Sein schlichtes Erfolgsrezept: "Ich mag Boxsport."

Sollten die Höhenflüge der Sportler aus der Kurstadt weitergehen und die selbst formulierten Träume der Aktiven wahr werden, "können wir ja mit einer ganzen Delegation aus Bad Windsheim zu Olympia 2020 reisen", sagte der Rathauschef lachend. Für Kurzweil vor und nach den Ehrungen sorgten die Jazztanzgruppe Saltamus und die Tanzsportabteilung des TV mit ihren Auftritten.

Ein Quintett, das mit Geschichten vom Schützenwesen, Handball und Kegeln problemlos Bücher füllen könnte, wurde für das Handeln in Ehrenämtern herausgehoben: Ernst Quoika von den Ickelheimer Schützen, Karlheinz Lederer und Bernd Gurrath von der Bad Windsheimer Schützengesellschaft, Handball-Jugendtrainer-Ikone Michael Cesinger und Werner Rudolph, der 50 Jahre Ämter bei Gut Holz innehatte.

Hier die Geehrten im Überblick:

Gold-herausragend

Tim Kleinwächter (Paracycling, Herrmann Radteam)

Team Mittelschule (Leichtathletik) mit Janina Lober, Jessica Baltrusch, Dilara Akgüc, Joelina Stammler, Lilli Wittmann, Josefine Reimer, Julia Krotter, Giulia Giel, Karina Bauer und Viktoria Misajlidi

Gold

Christian Dezel (Boxen, alle TV 1860)

Mert Erciyas (Boxen)

Deniel Krotter (Boxen)

Jonathan Dezel (Boxen)

Lilly-Sophie Lauckner (Boxen)

Matthias Büchner (Boxen)

Obeidolah Mirzaie (Boxen)

Baris Kayhan (Taekwondo, alle Moo Duk Kwan)

Patrick Johnson (Taekwondo)

Eros Chiovetta (Taekwondo)

Daniel Chiovetta (Taekwondo)

Luisa Merkert (Schießsport, SV 1889 Ickelheim)

René Bottek (Motocross/Enduro, alle Auto- und Motorrad Club)

Dirk Wagner (Motocross/Enduro)

Christian Täufer (Motocross/Enduro)

Stephan Weigand (Motocross/Enduro)

Kai Markert (Motocross/Enduro)

Niklas Wagner (Motocross/Enduro)

Lena Schneider (Motocross/Enduro)

Matthias Neumeier (Motocross/Enduro)

Niclas Hofmann (Motocross/Enduro)

Janina Seeber (Motocross/Enduro)

Kevin Boyer (Golf, Golfclub Reichsstadt)

Katharina Wittek (Irischer Stepptanz, Irish Dance, Celtic-Cross-School)

Ceili-Team U16 der Celtic-Cross-School (Irischer Stepptanz) mit Nora Deininger, Theresa Oelsner und Elena Klemm

Ceili-Team U16 der Celtic-Cross-School (Irischer Stepptanz) mit Anna-Laura Baumann und Nathalie Weltz.

Silber

Sonja Hesamodin (Taekwondo, Moo Duk Kwan)

Isabell Poschner (Springreiten, Reit- und Fahrverein)

Alexander Penner (Boxen, TV 1860)

William Stieben (Boxen, TV 1860)

Coco Straetemanns (Rettungsschwimmen, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft)

Matthias Hartl (Schwimmen, alle Westmittelfränkische Lebenshilfe-Werkstätten)

Sabine Hoffmann (Schwimmen)

Anja Gundermann (Schwimmen)

Lilli Wittmann (Judo, Team Bad Windsheim)

Philipp Rollinger (Judo, Team Ansbach)

Volleyball-Männerteam des TV 1860 mit Benjamin Wolff, David Walter, Daniel Volkamer, Daniel Subatzus, Lucas Schwarz, Benjamin Schmiedeke, Florian Schmidleitner, Thorsten Meyerhöfer, Johannes Küffner, Julian Markus, Marcus Jüllich, Marco Herrmann, Marcel Geißbarth, Xaver Frühwirth, Felix Dachlauer und Fabian Dachlauer.

Volleyball-U14-Juniorinnen des TV 1860 mit Janika Werner, Lena Siemandel, Kira Siemandel, Jessica Margau, Lea Goller, Hannah Goller, Julia Enzner, Jessica Baltrusch.

Christoph Hahn (Schießsport, SV 1889 Ickelheim)

Regina Merkert (Schießsport, SV 1889 Ickelheim)

Elisabeth Müller (Irischer Stepptanz, Irish Dance, Celtic-Cross-School)

Bronze

Valentina Poschner (Springreiten, Reit- und Fahrverein)

Barbara Scheller (Springreiten, Reit- und Fahrverein)

Max Lutze (Boxen, TV 1860)

Gevorg Vozkanyan (Boxen, TV 1860)

André Goßler (Schwimmen, alle Franziskus-Schule)

Peter Scherzer (Schwimmen)

Jasmin Inderbiethen (Schwimmen)

Silvia Strauß (Schwimmen)

Jonas Szabo (Schießsport, alle SV 1889 Ickelheim)

Laurenz Pehl (Schießsport)

Julian Reuter (Schießsport)

Karin Böß (Schießsport)

Tennis-Männerteam des TV 1860 mit Orell Schwarz, Payam Azizi, Matthias Wax, Tim Treuheit, Fabian Uhlig, Christopher Bär und Thomas Eckstein

Volleyball-U12-Juniorinnen des TV 1860 mit Hannah Volkamer, Olivia Siemandel und Hanna Selz

Volleyball-U20-Juniorinnen des TV 1860 mit Lea Zechmeister, Nadine Schönstein, Jana Roßmark, Jule Naundorf, Julia Leonhardt, Carmen Leonhardt, Lea Goller, Michelle Geißbarth, Victoria Friedl, Maja Ehrmann, Celina Ebert, Emily Campbell, Carolin Bruckert und Nadine Baltrusch.

Funktionsträger

Werner Rudolph (Kegeln, Gut Holz)

Michael Cesinger (Handball, TV 1860)

Bernd Gurrath (Schießsport, Königlich-privilegierte Schützengesellschaft 1393/1463)

Karlheinz Lederer (Schießsport, Königlich-privilegierte Schützengesellschaft 1393/ 1463)

Ernst Quoika (Schießsport, SV 1889 Ickelheim)

Stefan Blank