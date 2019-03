Stadt verlängert Frist für Isarkies

Erster Rohbau an der Schimmelgasse muss im September 2021 stehen – Kisch wirbt für Geduld und Vertrauen - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben: Der Stadtrat hat in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen, den vertraglich festgelegten Termin, bis zu dem der Investor Isarkies den ersten Rohbau auf dem früheren Kochbräu-Areal hochgezogen haben muss, vom 31. März dieses Jahres auf den 30. September 2021 zu verlängern. Festgelegt wurde zudem, dass es spätestens im Mai 2022 zur ersten "Nutzungsaufnahme" kommen muss.

Verweildauer verlängert – nicht mittels Parkschein, sondern per Beschluss: Der Stadtrat gibt dem Investor Isarkies mehr Zeit, das einstige Brauereigelände in der Bad Windsheimer Altstadt zu bebauen und zu beleben. © Foto: Günter Blank



Bekanntlich ist das Vorhaben, das westlich der Schimmelgasse gelegene Areal zu bebauen und dort Raum für Wohnen sowie in den Erdgeschossen für Handel, Gastronomie oder Dienstleistung zu schaffen, ins Stocken geraten. Während auf dem zweiten Bad Windsheimer Aktionsfeld der in Unterwattenbach ansässigen Isarkies Wohn- und Gewerbegrund GmbH & Co. KG, also im Gebiet Im Häspelein, die Bauarbeiten munter vorangehen, herrscht auf der als städtischer Parkplatz genutzten Innenstadtfläche die altbekannte Ödnis.

Gemäß dem zwischen Stadt und Isarkies geschlossenen Vertrag sollte eigentlich Ende dieses Monats der erste Rohbau auf dem einstigen Brauereigelände stehen. Andernfalls hätte Isarkies eine Vertragsstrafe berappen müssen – nach Informationen der WZ mindestens im hohen sechsstelligen Euro-Bereich. Dass der Rohbau-Termin nicht zu halten sein würde, war seit geraumer Zeit klar. Zum einen, weil Isarkies bislang nicht die gewünschten Partner fand, zum anderen, weil der Stadtrat Ende Juli 2018 einem Bauantrag des Investors wegen Überschreitung der Baugrenze seine Zustimmung verweigert hatte. Die Frage "Was nun?" hat der Stadtrat jetzt mit besagter Fristverlängerung beantwortet.

"Man muss ein bisschen Geduld haben", sagt Bürgermeister Kisch. Dass gerade Betriebe aus dem Bereich des Handels schwer in die Altstadt zu locken seien, habe er selbst bei mehreren gescheiterten Anläufen erfahren. Diese Einsicht bestätigten letzten Endes auch die Einschätzung im Einzelhandelsgutachten der Beratungs- und Managementgesellschaft Cima, wonach es schwer sei, Handel in die Innenstadt zu bringen. Der Wunschzettel sei das eine, die Realität das andere, weiß der Bürgermeister. Besonders schwierig sei die Lage bei den Bekleidungsgeschäften. "Expan-sionspläne der Textilisten gibt es keine mehr, zumindest im stationären Handel", sagt er. Hier erlebe man nach seiner Einschätzung "mit der Digitalisierung einen dramatischen Umbruch".

Nun also die Verlängerung, für deren Erteilung die gleichen Spielregeln gelten wie bisher. "Die Vertragsstrafe bleibt bis zum Schluss", sagt Kisch, sie werde in keinem Fall abgeschmolzen. Mehr noch: Gemäß der neuen Vereinbarung muss Isarkies bis zum Mai des Jahres 2022 eine "Nutzungsaufnahme" auf die Reihe kriegen. Der entsprechende Bebauungsplan Nummer 75 "Johanniterstraße" bleibt gleichfalls unverändert. In den Erdgeschossräumen beider sogenannter Baufenster müssen demnach Händler, Gastronomen oder Dienstleister tätig werden.

Die Alternative zu der nun gefundenen Lösung wäre in den Augen des Bürgermeisters keine bessere gewesen: Aufgabe des Projekts und womöglich noch ein Rechtsstreit mit Isarkies ums Geld. Kisch präferiert den anderen Weg. "Unser Ziel ist die Entwicklung", sagt er, und überhaupt brauche man in geschäftlichen Dingen auch "ein gewisses Grundvertrauen".

GÜNTER BLANK