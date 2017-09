Startschuss für die eigentliche Kirchweih fällt

Nach zahlreichen Vorkirchweihen feiert Bad Windsheim jetzt nochmal richtig - 25.08.2017 12:05 Uhr

BAD WINDSHEIM - Der Festumzug am Freitag setzt sich um 19 Uhr in Bewegung, um 20 Uhr ist Bieranstich im Festzet am Schießwasen. Nach sechs Vorkrichweihen am Stück, ist es hohe Zeit für den eigentlichen Kirchweihstart in der Kurstadt.

Sabine Hahn, Hubert Seewald (Geschäftsführer Kur-, Kongress- und Touristik-GmbH), Ilse Hahn, Denis Krzenck, Katharina Döbler, Bernhard Kisch und Fabian Mohr (KKT, von links) vor der „Imbiss-Kirche“. Foto: Bastian Lauer



Das Kerwadorf ist mittlerweile in aller Munde. Doch es sind die Details, mit denen Organisatoren und Veranstalter des Kirchweihtreibens in diesem Jahr bei den Besuchern Zusatzpunkte sammeln wollen. Beispiel: deftige Haxe, gereicht nicht aus der Küche, sondern direkt aus der Kirche.

Klingt wie ein Gag, ist aber dieses Jahr möglich. Die Firma Hahn Zelte wartet mit einer neuen Imbissbude auf, die äußerlich an ein Gotteshaus erinnert, inklusive Glockenturm. "Wenn wir schon Kirchweih feiern, dann holen wir uns die Kirche doch gleich auf den Festplatz", sagt Sabine Hahn, Veranstaltungsleiterin der Kur-, Kongress- und Touristik-GmbH (KKT), leicht scherzhaft bei einem Pressegespräch vor dem Start.

Ganze ohne Spaß: Gerade im Zelt und um den Biergarten tut sich dieses Jahr erwähnenswert viel, betont Seniorchefin Ilse Hahn. So wird es, in Zusammenarbeit mit dem Team des Brauhauses Döbler, von Samstag bis Dienstag Mittagstisch geben. Wichtig: Nicht nur Fast Food, sondern auch die vielfach von Gästen verlangten Tellergerichte werden wieder gereicht, sagt Katharina Döbler. Die städtischen Betriebe wollen mit gutem Beispiel vorangehen und am Dienstagmittag das Angebot nutzen, erklärt Bürgermeister Bernhard Kisch.

Dem Stadtoberhaupt ist die Vorfreude auf die Hauptkampfzeit der längsten Kerwa im Landkreis anzumerken. Vor seiner Zeit in der Kurstadt sei ihm die Kirchweih-Tradition nicht so bewusst gewesen, mittlerweile ist er großer Fan. Gemeinschaft, Leute zusammenbringen und Traditionen leben, das seien immer Ziele. Die Kerwa leiste das "hervorragend", sie sei geradezu "identitätsstiftend". "So gesehen, ist Frau Hahn unsere Gemeinschaftsmanagerin", sagt er über die KKT-Veranstaltungsleiterin.

"Die Kirchweih größer machen" wollen die Beteiligten, sagt Kisch, "und wenn sie größer ist, haben wir alle was davon". In dieser Hinsicht sind alle froh, dass mit dem Kerwadorf eine spannende Neuerung am morgigen Freitag ihr Debüt am Verkehrsübungsplatz hinter dem Festgelände feiern wird. "Es haben viele gesagt, sie kommen runter, essen was und gehen dann hinter, auch solche, die sonst nicht an den Festplatz kommen", erzählt Sabine Hahn. Das stimme sie positiv. Mit Blick auf Gastronomen, die sich nicht beteiligen wollten, verweist sie auf die Entwicklung der Kanapee-Street. "Da waren einige auch skeptisch." Der Erfolg gibt nun ihr Recht. Bürgermeister Kisch sagt deshalb: "Wir sind dankbar für alle, die Neuerungen gegenüber aufgeschlossen sind."

Vor allem klassisch geht es bei der Auswahl der Fahrgeschäfte und Buden zu. "Alles, was man braucht, ist da", sagt Denis Krzenck, Sprecher der Schausteller. Der Twister, das Jump Street sowie der Auto-Skooter sind die drei größten Fahrgeschäfte, dazu kommen kleinere, Schieß- und Losbuden sowie allerlei Imbiss- und Süßwaren-Stände.

Das Thema Sicherheit ist dieser Tage wieder sehr präsent. Von den nötigen Extra-Vorkehrungen für das Kerwadorf – Absperrung und Sicherheitskontrollen, um Minderjährigen Zugang zu verwehren – abgesehen, machen sich die Beteiligten aber keine größeren Sorgen. Laut dem Kenntnisstand von Katharina Döbler – CSU-Stadträtin – soll auch der Auftritt des stellvertretenden CSU-Generalsekretärs Markus Blume im Festzelt am Sonntagabend ohne größeres Sicherheitspersonal über die Bühne gehen. Man mache sich "keine Gedanken", sagt sie. Den Blumenkübel, der noch beim Frühlingsfest im April Fahrzeugen die Zufahrt zum Festplatz erschweren sollte, wird es nicht mehr geben. Das sei ganz gut so, man "macht nur die Leute verrückt", sagt Denis Krzenck: "Wir sind ja hier auf einem friedlichen Fest."

So ist alles bereitet für den Start um 17 Uhr am Freitag, 25. August. Der Bieranstich erfolgt um 20 Uhr. Tische im Zelt und im Biergarten sind unter Telefon 09841/20 02 bei der Brauerei Döbler zu reservieren.

Bastian Lauer