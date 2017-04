Steller-Ausstellung bleibt nun Teil von Bad Windsheim

BAD WINDSHEIM - Als Dauerleihgabe der Internationalen Georg-Wilhelm-Steller-Gesellschaft e. V. Halle ist die Ausstellung "Terra incognita Sibirien" in Bad Windsheim eröffnet worden. In der Geburtsstadt eines der bedeutendsten europäischen Wissenschaftler soll sie zu einem "würdigen und anerkennenden Erinnern" an einen großen Sohn der Stadt beitragen.

Stepan Eitel und Dr. Wolfgang Stadler (v. r,) umrahmten die Ausstellungseröffnung musikalisch, bei der Bürgermeister Bernhard Kisch seinen Stellvertreter Rainer Folkert (v. l.) würdigte, Steller in seine Heimat zurückgebracht zu haben. Foto: Harald Munzinger



Diesen Wunsch äußerte Zweiter Bürgermeister Rainer Folkert, durch dessen enge Beziehungen zur Steller-Gesellschaft die Ausstellung nach Bad Windsheim kam, wo sich nach ihrer Reise über zwei Jahrzehnte durch Deutschland und Russland der Kreis dort schließt, wo Georg Wilhelm Stöller – später in Steller umbenannt, da die kyrillische Schrift keine Umlaute kennt – am 10. März 1709 zur Welt kam und 20 Jahre lebte. Hier besuchte er die Lateinschule, das heute nach ihm benannte Gymnasium, mit seiner über 600-jährigen Geschichte eines der ältesten in Bayern.

Das Steller-Gymnasium, eine Steller-Gasse mit der Gedenktafel an seinem Geburtshaus, die Steller’sche Seekuh – einem der berühmtesten Forscher seiner Zeit und ersten europäischem Naturforscher in Alaska ist in Bad Windsheim zwar ein ehrendes Gedenken bewahrt, und doch ist er "auf den ersten Blick nicht so bekannt", wie es wohl ein Mann verdient hätte, dessen Namen viele Tierarten tragen, freute sich Erster Bürgermeister Bernhard Kisch, dass nun die Ausstellung im einstigen Kloster die Lebensdaten Stellers in dessen Heimatstadt vermittelt. Auch er werde die Gelegenheit wahrnehmen, hier in der Schulzeit versäumtes Wissen zu ergänzen.

Kisch hob Folkerts Verdienste um diese wertvolle Dokumentation hervor, die bis 14. Mai täglich von 7 bis 19 Uhr Erdgeschoss des historischen Klosterchores am Klosterplatz kostenfrei zu besichtigen ist. Danach ist vorgesehen, sie gegebenenfalls in Leerständen in der Stadt unterzubringen und damit einen "Lehrpfad" vom Kurgebiet über die Altstadt zum Freilandmuseum zu gestalten.

Steller-Nachlass in russischen Archiven

Heutige vielfältige Kenntnisse über Georg Wilhelm Steller, der Theologie, Ethik, Politik, Jura, Botanik, Zoologie, Anatomie und Medizin studierte, ehe er 1734 seinen Magister und Doctor der Medizin in Berlin ablegte und im gleichen Jahr in St. Petersburg als Adjunkt der Naturgeschichte für die große Nordische Expedition angestellt wurde, verdankt man Dr. Wieland Hintzsche. Er hatte, so führte es Bürgermeister Folkert bei der Ausstellungseröffnung aus, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion den wissenschaftlichen Nachlass Stellers in den Archiven der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften wiederentdeckt, konzipiert und publiziert.

Nach Reisen durch Deutschland und Russland ist die Ausstellung "Terra incognita Sibirien" jetzt dauerhaft in Bad Windsheim und bis 14. Mai im Kloster zu besichtigen. Foto: Harald Munzinger



Über die Edition "Quellen zur Geschichte Sibiriens und Alaska aus russischen Archiven" war "Terra X" auf Georg Wilhelms Steller aufmerksam geworden und widmete ihm eine Sendung, was "Bad Windsheim schon ein wenig stolz machte", wie Folkert bekannte. Er pflegt seit vielen Jahren enge Beziehungen zur Internationalen Steller- Gesellschaft in Halle, deren Vorsitzende Elisabeth Hintzsche schon mehrfach die Geburtsstadt des berühmten Forschers besuchte und mit die Weichen stellte, dass die 1999 konzipierte Ausstellung "Terra incognita Sibirien" nach Halle, Wittenberg, St. Petersburg, Jekatarinenburg, Nowosibirsk, Omsk und Stellers Sterbeort Tjumen nun dauerhaft in Bad Windsheim bleibt.

Sie zeichnet auf übersichtlichen Schrifttafeln in deutscher und russischer Sprachen mit reichhaltigen Illustrationen das Leben und Wirken von Georg Wilhelm Steller sehr anschaulich nach, aus dem Bürgermeister Folkert einige interessante Stationen aufzeigte. Dabei verwies er auf Stellers Werk "Flora Irkutiensis", in dem der Forscher über 1000 Pflanzen der Region rund um den Baikalsee beschreibt, die er auf seiner zweijährigen Reise über 10.000 Kilometer von St. Petersburg nach Kamtschatka erforschte.

Vom Baikalsee nach Amerika

Von dort aus nahm er an der Amerikaexpedition Berings mit dem Segelschiff St. Peter teil, das am 20. Juli 1741 an der Kajak-Insel vor Alaska ankerte, um lebensnotwendiges Süßwasser aufzunehmen. Dabei war es Steller nur sechs Stunden erlaubt, sich an Land seinen Forschungen zu widmen, was er sarkastisch kommentierte: "Es waren zehn Jahre Vorbereitung, um Wasser aus Amerika zu holen". Auf der Rückfahrt mit schweren Stürmen und Verlusten in der Mannschaft durch Skorbut strandete das Schiff auf einer unbewohnten Insel, der heutigen Beringinsel.

Hier übernahm er nach dem Tod des Kommandeurs Vitus Bering "die Organisation des Überlebens dank seiner Kenntnisse vieler Heilkräuter und konnte dabei noch seinen Forschungen nachgehen", so Rainer Folkert. Diesem Zwangsaufenthalt verdankte man die Entdeckung und Beschreibung vieler Tiere, darunter der später weltberühmt gewordenen Stellerschen Seekuh, deren Skelett man in vielen Museen begegnet, so auch im Naturwissenschaftlichen Museum in Wien, wo der Bad Windsheimer Bäckermeister Oesterer auf dieses mit dem Vermerk "Entdeckt und ausgerottet" stieß.

Stellers Tagebuchveröffentlichungen hätten Jäger und Fischer auf den Plan gerufen. Durch exzessive Bejagung sei die Stellersche Seekuh ausgerottet worden und Steller "der erste und einzige Wissenschaftler, der jemals eine lebende Seekuh dieser Art gesehen hat". Mit einem aus Resten der "St. Peter" gezimmerten Schiff und den Überlebenden der Mannschaft schaffte es Steller 1742 zurück nach Kamtschatka, wo er sich noch zwei Jahre hauptsächlich ethnologischen Forschungen bei den indigenen Völkern widmete. Folkert: "Neben Stellers bedeutenden wissenschaftlichen Arbeiten gelten seine einzigartigen Beiträge zur Ethnologie Kamtschatkas bis heute als die wichtigste Quelle zur Kultur der dort lebenden Itelmenen".

Russischer Forscher mit deutschen Wurzeln

Dass er sich auch zum Advokaten der Itelmen entwickelte, brachte Steller große Konflikte mit den russischen Machthabern ein. Er erhielt die Aufforderung zur Rückkehr nach St. Petersburg, wo über seine Forschungen berichten und sich für seinen Einsatz zum Schutz der Urbevölkerung rechtfertigen sollte. Dazu kam es nicht mehr: Georg Wilhelm Steller starb am 23. November 1746 in Tjumen. Er hinterließ von einen "gigantischen Forschungsreisen über 20.000 Kilometer" einen reichen Schatz an Erkenntnissen aus allen drei Naturreichen, wobei er in seine Arbeitsweise auf botanischen, zoologischem, mineralogischem und ethnologischem Gebiet sowie in der Pflanzenheilkunde seiner Zeit weit voraus war.

Lange waren seine Dokumente unermüdlicher Forschungsarbeit in russischen Archiven verschwunden. Heute wird Georg Wilhelm Steller in Russland als „russischer Forscher mit deutschen Wurzeln“ bezeichnet. Elisabeth Hintzsche übermittelte aus Halle Grüße der 2007 gegründeten Internationalen Steller-Gesellschaft an die Gäste der Ausstellungseröffnung, die Stadtrat Dr. Wolfgang Stadler mit seinem Kollegen Stephan Eitel musikalisch ausgestaltete, Sie unterstrich mit dem Hinweis auf die Inschrift auf dem Gedenkstein in Tjumen die Bedeutung des großen Wissenschaftlers aus Bad Windsheim, "der mit seinen Forschungen Europa, Asien und Amerika verband".

Die Internationale GWS-Gesellschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, "das Erbe des vom halleschen Pietismus geprägten Arztes und Naturforschers Georg Wilhelm Steller" ebenso zu erforschen und bekannt zu machen, wie weiterer Sibirien- und Alaskaforscher des 18. Jahrhunderts. Die Ausstellung bringt fremde Welten und Georg Wilhelm Steller "seinen" Bad Windsheimern nahe.

