Knapp 2000 Besucher aus dem gesamten nordbayerischen Raum ließen sich vom nächtlichen Freilandmuseum faszinieren. Das bot in der 17. Museumsnacht ein vielfältiges Programm für die unterschiedlichsten kulturellen Ausrichtungen, machte dabei allerdings die Wahl zur Qual, zumal es auf den Wegen zu den Aktionsstätten noch Handwerk und Landwirtschaft der Altvorderen zu bestaunen galt und es auch allerlei kulinarische Verlockungen gab. Bis zum großen Mitternachtsfeuer und Rundgang des Nachtwächters reichte der Spannungsbogen von Ausstellungen und bizarrer Magie bis zur Zirkuschefin Madame Lulu.

Mit einem Autocorso, lautstarken Trillerpfeifen, Tröten und eindringlichem Hupen feierten in Bad Windsheim die Abiturienten des Georg-Wilhelm-Steller-Gymnasiums das Ende der Schulzeit.

Es gibt nichts, was nicht gesammelt wird: Das bestätigen Exponate aus 24 Sammelgebieten im Reichsstadtmuseum "Ochsenhof" in Bad Windsheim. Ob Katzenfiguren, Glaskugeln oder historische Bierkrüge - hier ist alles zu finden. Bis zum 6. Januar 2018 hat die Ausstellung jeweils Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet.