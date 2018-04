Storchengeklapper auf den Külsheimer Dächern

Nach drei Jahren wurde eine Horstunterlage erfolgreich angenommen - 09.04.2018 15:01 Uhr

BAD WINDSHEIM - Der jahrelange Aufwand hat sich gelohnt: Vor etwa zehn Tagen stand der erste Storch auf dem Nest in Külsheim, zu dem sich vor wenigen Tagen ein Partner hinzu gesellte.

Die mit hohem Aufwand installierte Horstunterlage in Külsheim wurde von einem Storchenpaar angenommen. © Erwin Taube



Im zeitigen Frühjahr 2015 setzten Herbert Seyfert und Fred Barjak die Idee um, in Külsheim eine Storchenhorstunterlage zu installieren. Das seinerzeit von Herbert Seyfert in den Werkstätten der Lebenshilfe Lenkersheim gefertigte Gestell, wurde an einen 18 Meter hohen Baumstamm befestigt und dieser wiederum mit einem zuvor einbetonierten Eisenträger verschraubt. Dies geschah mit Hilfe eines Autokranes.

Nun ist auch in Külsheim Storchengeklapper zu vernehmen. Beide Störche, die sich im Bad Windsheimer Ortsteil ansiedelten, tragen einen Ring mit dem LBV-Storchenbetreuer Erwin Taube die Herkunft ermitteln konnte. Das Männchen wurde 2015 als Nestling in Sommersdorf, Landkreis Ansbach, beringt. Das Weibchen stammt aus der Schweiz und wurde zusätzlich mit einem Sender ausgestattet. Dieser ist mit bloßem Auge nicht zu erkennen.

Europaweite Technik

Mit Hilfe dieses Senders lassen sich Bewegungen und Wanderungen nachvollziehen. Somit weiß man, dass sich dieser Storch außer in der Schweiz auch in Österreich, Frankreich und Spanien aufgehalten hat. "Nun ist der weibliche Storch bei uns und sorgt hoffentlich zusammen mit seinem Partner erfolgreich für Nachwuchs", freut man sich in Külsheim.

Im gesamten Landkreis wurden nach Feststellung von Erwin Taube heuer alle vorjährigen Nester wieder besetzt. Es gab aber teilweise Veränderungen der Bewohner. So musste das Männchen auf der Bad Windsheimer Spitalkirche auf ein neues Weibchen warten, da das vorjährige während der Jungenaufzucht zu Tode kam. Das bisherige Lenkersheimer Weibchen, ein in der Schweiz beringter Vogel, zog es vor, auf den Horst des Ipsheimer Kastenbaues zu wechseln. Dort ist es mit einem in Tschechien beringten Männchen zusammen.

Neue und alte Brutstätten

"Im Landkreis gibt es auch vereinzelt Neuansiedlungsversuche. Ob diese erfolgreich sind, wird sich zeigen", so Storchenexperte Taube. Die meisten Paaare brüten bereits, andere fanden erst vor ein paar Tagen zusammen, wie beispielsweise in Baudenbach, wo ein langjähriger Brutstorch erst in Uehlfeld sein Glück versuchte, nun aber mit einem neuen Partner wieder auf seinem alten Nest gelandet ist. Erwin Taube: "Auch die Paare, die erst jetzt mit dem Brutgeschäft beginnen, haben noch genügend Zeit für Nachwuchs zu sorgen. Ob ähnlich gute Ergebnisse, wie in den Vorjahren erzielt werden, muss abgewartet werden".

