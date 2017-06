Streit eskaliert: Massenschlägerei in Bad Windsheim

BAD WINDSHEIM - In der Nacht zum Sonntag prügelten in einem Lokal in Bad Windsheim bis zu 20 Personen aufeinander ein. Bis die Polizei eintraf, war es Sicherheitskräften der Gaststätte bereits gelungen, die Gruppen voneinander zu trennen. Die meisten Beteiligten ergriffen die Flucht.

Die Polizei wurde gegen 2 Uhr morgens benachrichtigt, dass eine Schlägerei mit zirka 20 Personen im Gange sei. Nach bisherigen Ermittlungen kam es zwischen zwei Besuchergruppen des Lokals, die jeweils aus fünf bis zehn Personen bestanden, zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Die Gruppen sollen bereits zuvor in einer anderen Gaststätte aneinandergeraten sein, bevor die Situation eskalierte.

Bisher wurden zwei Männer, 24 und 26 Jahre alt, ermittelt, die wohl in die Schlägerei verwickelt waren und dabei leicht verletzt wurden. Der Jüngere erlitt Abschürfungen am Bein, der 26-Jährige trug eine Platzwunde oberhalb des Auges davon. Beide standen mit einem Wert von über einem Promille unter Alkoholeinfluss. Die Polizei geht davon aus, dass auch bei den weiteren Beteiligten Alkoholisierung eine Rolle gespielt haben dürfte.

sb