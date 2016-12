Streuobstwiesen sind gut fürs Burgbernheimer Ökokonto

BURGBERNHEIM - Die Streu­obstbestände sind in vielerlei Hin­sicht ein Bonbon der Stadt. Dank ei­nes Modellversuchs besteht die Mög­lichkeit, dass sich ihre Pflege künftig positiv auf das kommunale Ökokon­to auswirkt.

Burgbernheim will seine Streuobstwiesen gut pflegen. Das ist gut für das Ökokonto der Kommune. © Michael Kappeler



Mit den Gemeinden Lehrberg und Wendelstein wurde Burgbernheim in ein Projekt aufge­nommen, das vorrangig den Erhalt von Streuobstwiesen und die Bewah­rung der dort lebenden Artenvielfalt zum Ziel hat.

In Kooperation mit den Landwirt­schaftlichen Lehranstalten Triesdorf werden in den kommenden zwei Jah­ren die Streuobstflächen in den drei Gemeinden kartiert. Die Sorten der Bäume werden bestimmt, bei Nach­pflanzungen könnte auf den Sorten­pool der Triesdorfer zurückgegriffen werden. Dort stehen der Projektbe­schreibung zufolge rund 1700 alte Obstsorten zur Verfügung. Im Pomo­retum der Lehranstalten selbst sind 1200 Apfelbaumsorten durch jeweils zwei Bäume vertreten, um ihren Fort­bestand zu gewährleisten.

Im Trio der drei Modellkommunen liegt Burgbernheim, was die Streu­obstbestände angeht, mit deutlichem Abstand an der Spitze. Den rund 30.000 Bäumen der Stadt stehen in Lehrberg rund 700 Streuobstbäume auf gemeindlichem Gebiet gegenü­ber. In Wendelstein ist von etwa 1700 Bäumen die Rede. Neben der Kartierung der Flächen ist zunächst die Erfassung des ökolo­gischen Umfelds geplant. Während der sich anschließenden Wintermona­te steht unter anderem die Ausarbei­tung von Vorschlägen an, wie die Flä­chen weiter aufgewertet werden könn­ten. Das zweite Projektjahr wird ge­prägt von der weiteren Aufnahme der Pflanzen- und Tierwelt, ehe es daran geht, einen Maßnahmenkatalog für mögliche Projekte außerhalb der Mo­dellregion zu erstellen. Denn von den Erkenntnissen sollen Streuobstbe­stände bundesweit profitieren.

Keine direkten Kosten

Finanziell ist ein Kostenrahmen von gut 131.000 Euro vorgesehen, ge­fördert wird das Vorhaben von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Die Durchführung des Projektes ha­ben Mitarbeiter der Landwirtschaft­lichen Lehranstalten inne. Dadurch kommen auf die Stadt keine direkten Kosten zu, erläuterte Bürgermeister Matthias Schwarz in der letzten Stadtratssitzung des Jahres. Wenn es nach ihm geht, könnte mit dem Mo­dellversuch sein Anliegen in greifba­re Nähe rücken, das in anderen Bundesländern bereits Realität ist: Die Berücksichtigung der Streuobst­wiesen-Pflege auf dem kommunalen Ökokonto. Auf diesem können Ge­meinden Ausgleichsmaßnahmen vor­sorglich gutschreiben lassen, die bei Bauvorhaben wie beispielsweise der Ausweisung von Wohngebieten nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz vorgeschrieben sind. Im Idealfall ma­chen sich die Bemühungen der Stadt um ihre weitläufigen Streuobstbe­stände künftig mehrfach bezahlt.

Parallel zum Modellversuch laufen die Vorbereitungen für ein zweites Vorhaben in Sachen Streuobst, das mit dem Landschaftspflegeverband Mittelfranken zur Umsetzung kommt. So stellt Stadtgärtner Ernst Grefig derzeit ein Team von Aktiven zusammen, die Bäume auf städti­schem Gebiet ausschneiden. Die Aus­bildung weiterer Baumwarte kann dagegen nicht in das Programm inte­griert werden, beantwortete Schwarz eine Nachfrage von Karl-Otto Moll­witz. Generell aber können sich Interessierte jederzeit an die Stadt wenden, wenn sie an der Fortbildung in Triesdorf teilnehmen möchten.

