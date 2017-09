Studie: Wie wirken Wahlplakate?

Über Sinn und Unsinn der Plakatiererei vor Wahlen - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Sowohl Plakate mit dem Konterfei der Kandidaten als auch Textplakate machen beispielsweise in der Nürnberger Straße darauf aufmerksam, dass die Bundestagswahl näher rückt. Doch nimmt diese Art des Wahlkampfs überhaupt Einfluss auf die Wähler? Und was wirkt am besten: Plakat, Bild- , Text- oder Themenplakat?

Die Verbindung eines Kandidaten mit einem Thema, wie hier in der Illesheimer Straße stadtauswärts, entfaltet laut einer Untersuchung eine größere Wirkung als reine Bild- oder Textplakate. © Nico Christgau



Rund um den Marktplatz sind jedoch keine Plakate zu sehen. Andreas Hahn vom Ordnungsamt begründet das damit, dass die Altstadt nicht zugepflastert werden solle. Die Entscheidung fällt in den Verantwortungsbereich der Stadt. Generell sind Wahlplakate genehmigungspflichtig und an die Verordnung über das Anbringen von Anschlägen und Plakaten und über Darstellungen durch Bildwerfer, kurz Plakatierungsverordnung, gebunden.

Im Normalfall dürfen Plakate und ähnliches demnach nur auf dafür zugelassenen Flächen und in Schaukästen angebracht werden. Wahlen sind eine Ausnahme: Parteien dürfen sechs Wochen vor Wahltermin Standorte auch außerhalb der genannten Stellen zur Werbung nutzen. Allerdings muss gewährleistet sein, dass der Verkehr, beispielsweise durch verdeckte Schilder, nicht behindert wird. Ansonsten bestimmt jede Partei selbst, wo ihr Wahlplakat zu sehen ist.

Für Martin Bauer, Kreisrat und Vorstandsmitglied der Grünen im Landkreis, der die Plakate im Raum Bad Windsheim aufgehängt hat, spielt vor allem eine Rolle, "wo es gut gesehen wird und wo freie Fläche" vorhanden ist. Es sei aber auch eine Frage von Zeit und Material, meint Bauer, der neben "etwas über 20" Plakaten in der Kurstadt auch Illesheim und Ickelheim versorgt hat.

Im Kreisvorstand, der die Anschläge bestellt und finanziert, werde eine Vorauswahl an geeigneten Themen getroffen, den Standort des Plakats entscheidet der Aufsteller. Und der hat sich auch weiter darum zu kümmern. Vor allem im Herbst kann es durch Wettereinflüsse zu Beschädigungen der Plakate kommen – umherfliegende Papierfetzen sind die Folge. "Wer ein Plakat aufhängt, ist auch dafür verantwortlich", erklärt Andreas Hahn.

Studie der Universität Hohenheim

Viel Mühe haben die Parteien mit den Plakaten. Doch welchen Einfluss haben sie auf die Wahlentscheidung? Die Universität Hohenheim in Baden-Württemberg führte begleitend zum Bundestagswahlkampf eine Studie durch und untersuchte die Wirkung von Plakaten. Befragungen von Wählern werden mit Blickaufzeichnungen, dem sogenannten Eyetracking, kombiniert. "Dabei wird millisekundengenau der Blickverlauf beim Betrachten von Wahlplakaten festgehalten", erklärt Professor Dr. Frank Brettschneider, Leiter des Lehrstuhls für Kommunikationswissenschaft, in einer Pressemitteilung. "So kann man sagen, welche Personengruppen wie lange wohin geschaut haben. Das lässt Schlüsse auf die Wirkung der Plakate zu. Außerdem lassen wir sie von Probanden bewerten."

Weiter unterscheiden die Forscher drei Typen von Wahlplakaten: Auf Kopfplakaten sei ein Kandidat aus dem Wahlkreis abgebildet, meist mit Name, dem Parteilogo und einem Slogan, heißt es in der Pressemitteilung. "Unsere Untersuchungen zeigen, dass diese Plakate kaum wirken." Sie machen die Kandidaten zwar etwas bekannter, doch viele Menschen seien früher oder später davon genervt. Anders sei dies bei Spitzenkandidaten. Auf deren Plakaten werde in der Regel ein Thema oder eine besondere Eigenschaft genannt. Durch die Verbindung eines Themas mit einer Person könnten diese Plakate größere Wirkung entfalten, meint Wahlkampf-Forscher Brettschneider.

Bei der dritten Kategorie handelt es sich um reine Themenplakate, insbesondere zu den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Soziales. "Parteien können damit die Aufmerksamkeit der Menschen auf ihre Kernthemen lenken." Am besten eigne sich die Kombination aus einem Foto, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht, und einem passenden Slogan. Das Plakat nicht zu überfrachten sei wichtig. "Reine Textplakate hingegen wirken gar nicht – oder sogar abstoßend", schreibt Brettschneider.

Jede Partei mit eigener Strategie

Die Grünen werben unter anderem mit ihrem Kernthema Umwelt, die Linke mit „sozialer Gerechtigkeit“ und die Alternative für Deutschland kritisiert Burkas. Die FDP stellt Spitzenkandidat Christian Lindner in den Mittelpunkt. Und sie bricht mit der Regel, möglichst wenig Text auf einem Plakat darzustellen. "Der wird zwar nicht gelesen. Aber das soll signalisieren: Wir haben viel zu sagen", heißt es in der Studie.

Generell zeigen die Forschungsergebnisse, dass Wahlplakate kaum Einstellungen der Wähler verändern. Die Hauptfunktion der Plakate besteht aus Sicht der Wissenschaftler darin, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen zu lenken. Wahlplakate wirken also vor allem dann, wenn sie relevante Themen ansprechen und wenn sie gut gemacht sind.

Bildplakate wirken besser

Das Team um Brettschneider hält Bildplakate generell für stärker als Textplakate. Bildplakate würden schon nach wenigen Millisekunden unbewusst besser bewertet und erzielen daher eine größere Aufmerksamkeits- und Aktivierungswirkung. Die Bildelemente würden schneller und länger – mehr als zwei Drittel der Betrachtungszeit – angesehen als der Rest eines Plakates. An sie würden Betrachter sich auch besser erinnern als an Textplakate – und sie häufiger den richtigen Parteien zuordnen. Zudem stoßen sie auf größere Akzeptanz – unabhängig von der Parteineigung der Betrachter.

"In Zukunft werden Wahlplakate etwas an Bedeutung verlieren. Bei begrenzten finanziellen Mitteln für die Wahlwerbung müssen sich Parteien entscheiden, welchen Mix unterschiedlicher Wahlkampfinstrumente sie einsetzen wollen. Da wird es laut Brettschneider eine Verschiebung geben: Weg vom Plakat, hin zum Internet.

Völlig unwichtig werden Wahlplakate jedoch nie sein – und der Anspruch an ihre Qualität wird wachsen. „Gerade bei der Qualität ist noch Luft nach oben“, ist sich der Wissenschaftler sicher. Solange es also Wahlplakate gibt, werden die Passanten der Nürnberger und anderer Straßen entweder davon genervt sein, in ihrer Wahl beeinflusst werden oder sich einfach nicht davon stören lassen.

Nico Christgau