Stuhlkreis der Hoffnung in der Werkstatt ohne Personal

Vortrag von decide-Geschäftsführer Uwe Wagner im Bad Windsheimer Rathaus stößt auf äußerst geringes Interesse - 09.12.2018 18:52 Uhr

BAD WINDSHEIM - Es war ein Schlag ins Wasser. Was die Resonanz betraf. Das hatten sie sich anders vorgestellt. Alle, wie sie dasaßen, denn sie waren, zwei Nachzügler und den Pressevertreter mitgezählt, gerade mal zehn. Uwe Wagner von der Firma decide zog seine Präsentation dennoch durch. Er redete viel über Zielgruppen, doch just seine eigene ward der jüngsten Zusammenkunft der Zukunftswerkstatt nahezu geschlossen fern geblieben.

Im kleinen Kreis: Die Zukunftswerkstatt-Teilnehmer (von links) Bernhard Kisch, Uwe Wagner (stehend), Mike Bernasco, Gerhard Koslowski, Rainer Hofmann, Lisa Wax (verdeckt) und Josef Guggemos. Foto: Günter Blank



Bürgermeister Bernhard Kisch übte sich bei seiner Begrüßung im auf Trauung bestuhlten Sitzungssaal des Rathauses denn auch gleich mal in der prophetischen Vorwärtsverteidigung. Er wisse schon, was die Zeitung schreiben werde und er höre schon die Vorwürfe, dass der Termin nicht gepasst habe. "Jeder hat einen Grund, eine Ausrede, nicht zu kommen", doch sollte man es gelassen sehen, sagte er. "Es gibt keinen falschen Termin, es ist der richtige."

Das Thema "Digitale Einkaufsstadt 2036" war angesagt, angesprochen fühlen sollten sich Einzelhändler, Handwerker und Dienstleister. Das war der Plan. Gekommen waren neben Kisch Stadtratsmitglied Gerhard Koslowski, der neue Kurdirektor Mike Bernasco sowie die drei vom Quartiersmanagement: Lisa Wax, Josef Guggemos und Rainer Hofmann. Dabei hatte es kurzfristig sogar nach Besuch ausgesehen, als ein Paar durch die Flure des Rathauses irrte. Allerdings nicht auf der Suche nach dem Vortragsort, sondern nach einem Platz, um den Weihnachtsmarkt von oben zu betrachten. Vergeblich.

Er habe sich das "anders vorgestellt", räumte Uwe Wagner denn auch unumwunden ein, gleichwohl startete er seinen Vortrag über "Erste Schritte zur digitalen Einkaufsstadt" wie geplant. Zuvor formierte sich das Häuflein Werkstatttätiger zu einer Art Stuhlkreis, wie es einer nannte.

Die Frage der Klammer

Kaum hatte Wagner losgelegt, ging die Tür auf und herein kam in Person von Einzelhändlerin Verena Lauer-Riedel doch tatsächlich eine aus Wagners Zielgruppe. Eine weitere halbe Stunde später wirbelte Axel Isert herein, nachdem er ein Stunde im Stau gestanden und dann "mit 200 Sachen über die A7" gebrettert war, um ja nicht gar zu spät zu kommen.

In seinen ausführlichen Beiträgen zu der nach Wagners Vortrag von Gerhard Koslowski losgetretenen Debatte erklärte Isert, er habe nun zwar einen "kleinen Marketingkurs gesehen". Vermisst habe er es allerdings, eine "Klammer über alles drüberzumachen", um im Handel die Kunden zu erreichen. Genau dieses "Warten auf die große Klammer wird nichts helfen", entgegnete Uwe Wagner, das sei schon hundert Mal versucht worden und habe noch nie funktioniert. "Wir müssen selbst was machen, kreativ etwas unternehmen."

Zu einigenden Klammern der ganz anderen Art griff Bernhard Kisch. Er nutzte die Überschaubarkeit der Gruppe auf seine Art und lud alle zu einem Glühwein auf den Weihnachtsmarkt ein. Den immerhin haben sie dann auch knapp nicht verpasst. Zu einer tiefgreifenden Analyse reichte es auch mit dem alkoholischem Heißgetränk nicht mehr, doch löste sich so manche kleine Schockstarre. Selbst Josef Guggemos, während der Veranstaltung ebenso ungewohnt wie maximal schweigsam, fand die Sprache wieder – nachdem er noch kurz zuvor knapp an der Schnappatmung vorbeigeschlittert war, wie er gestand. Gespannt darf man sein, wie der Faden für die Werkstatt wieder aufgenommen werden soll. Und ob diese eine Zukunft hat.

ZDer Vortrag von Uwe Wagner ist im Internet nachzuerleben unter https://decide.de/nikolaus.

Günter Blank