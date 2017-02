Sturz aus Kofferraum: Junger Mann schwer verletzt

BAD WINDSHEIM - Nur ein kurzes Stück wollte ein 22-Jähriger am Samstagnachmittag zwei Bekannte in seinem offenen Kofferraum mitnehmen, doch die Aktion ging schief: Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik.

In der Gemeinde Hemmersheim im Landkreis Neustadt an der Aisch / Bad Windsheim endete am Samstag eine lustig gemeinte Aktion mit einem Schwerverletzten: Um 13.20 Uhr entschied ein 22-Jähriger, in der Pelzgasse seine zwei Bekannten in seinem Pkw-Kombi ein kleines Stückchen mitzunehmen. Doch statt sich auf die Rückbank zu setzten, nahmen die beiden kurzerhand im Kofferraum Platz.

Die Heckklappe ließen die drei während der Fahrt offen stehen. Doch schon nach wenigen Metern verlor einer der beiden, ebenfalls 22-Jahre alt, das Gleichgewicht und stürzte kopfüber aus dem Kofferraum. Durch den Aufprall auf dem Betonweg zog sich der junge Mann schwere Kopfverletzungen zu.

Zunächst war er nach dem Unfall nicht ansprechbar, nach dem Notruf wurde deshalb sofort ein Rettungshubschrauber angefordert. Der Helikopter brachte den Verletzten in die Uniklinik in Würzburg. Der 22-jährige Fahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung verantworten.

