Styroporverpackung darf in die Gelbe Tonne

NEUSTADT - Die Mengen der gesammelten Wertstoffe im Landkreis bleiben auf einem einigermaßen stabilen Niveau. Die Zahlen für 2018 trägt die Abfallwirtschaft im Kreis zwar erst zusammen, Sachgebietsleiter Peter Kreß kann aber schon jetzt sagen, dass es gegenüber 2017 keine groben Verwerfungen gibt. Zudem laufen die Vorbereitungen für die Einführung der Gelben Tonne.

Die Wertstoffhöfe im Landkreis bleiben erhalten, Verpackungen werden aber künftig über die Gelbe Tonne erfasst. Die Wertstoffsammelstellen in den Gemeinden schließen zum Jahresende. © Foto: Günter Blank



2017 waren es zum Beispiel 8825 Tonnen Papier, 2475 Tonnen Glas, 2069 Tonnen Altholz, 1144 Tonnen Leichtverpackungen, 18 298 Tonnen Grüngut, 1000 Tonnen Elektroschrott und 402 Tonnen Schrott. Kreß stellte bei den Wertstoffsammlungen fest: "Der größte Teil der Bevölkerung nimmt es mit der Sortierung sehr ernst." Die Bürger nutzen das Wertstoffhofsystem, vor allem werde die Energie- und Verwertungsanlage in Dettendorf gut angenommen, wo natürlich der größte Anteil an Wertstoffen anfällt. Dort hätten sich die Neuerungen bewährt. "Die Kundschaft ist im Großen und Ganzen zufrieden mit der Anlage", weiß Kreß.

Während Verpackungen, auch Glas, vom Dualen System Deutschland (DSD) verwertet werden, kümmert sich der Landkreis um die Vermarktung der sonstigen Wertstoffe wie die sogenannten stoffgleichen Nichtverpackungen. Dabei brächten aber auch hochwertige Kunststoffe derzeit nur geringe Erlöse. "Es ist eine schwierige Marktlage", betont der Sachgebietsleiter. Die stoffliche Verwertung habe absoluten Vorrang. Möglich sei auch die Verbrennung oder die Herstellung von Ersatzbrennstoffen für Öl.

Das Altholz gelange teils in die stoffliche Verwertung, teils in die Verbrennung. Ganz gut sieht es laut Kreß bei den Metallen aus, da der Metallpreis nicht so unter Druck stehe wie der bei den Kunststoffen. Um den größten Teil des Elektroschrottes kümmere sich vertragsgemäß die Stiftung Elektro-Altgeräte Register, der Kreis hat aber für die Gruppen Großgeräte und Kleingeräte die Option der Selbstvermarktung gezogen.

Mit Einführung der Gelben Tonnen wird sich für die Bevölkerung einiges ändern. Die Wertstoffhöfe im Landkreis bleiben zwar alle erhalten, ihre Öffnungszeiten werden aber laut Kreß eingeschränkt. Sie sollen aber ab 2020 alle vom Landkreis betrieben werden. Derzeit sind noch die Einrichtungen in Burgbernheim, Emskirchen, Markt Erlbach, Sugenheim, Uehlfeld und Uffenheim in kommunaler Hand. "Mit diesen Städten und Gemeinden laufen die Verhandlungen", informierte Kreß.

Die Wertstoffsammelstellen in den Gemeinden dagegen werden aufgelöst. In Ipsheim wird die Halle laut Bürgermeister Frank Müller dann für den Bauhof zur Verfügung stehen. Die Scheune im Ergersheimer Ortstei Neuherberg werde umgebaut und diene künftig der Dorfgemeinschaft als Lager, informierte Bürgermeister Dieter Springmann. Die Scheune im Illesheimer Ortsteil Urfersheim befinde sich in Privatbesitz und sei nur angemietet gewesen, teilte Bürgermeister Heinrich Förster auf Anfrage mit.

"Die Grundlagen für die Einführung der Gelben Tonne stehen", gab Kreß bekannt. Zuständig sei auch hier DSD. Dieses vergebe nach der Ausschreibung im Frühjahr auch den Auftrag an ein Unternehmen, das dann sowohl für die Verteilung der neuen 240-Liter-Tonnen als auch für die Leerung alle vier Wochen zuständig sein wird. Die 1100-Liter-Container würden aber 14-tägig geleert.

"Die Gelbe Tonne verursacht keine Gebühren für die Bürger", betont Kreß ausdrücklich, das sei ein System der Privatwirtschaft. Der Landkreis sei nicht zuständig, werde sich aber einbringen und zeitnah die Bürger über alles informieren. Verpackungen, auch aus Styropor, dürften künftig in die Gelbe Tonne. Wenn es einmal mehr sei, könnten auch transparente Säcke dazugestellt werden.

