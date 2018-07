Suchaktion geglückt: Vermisste Seniorin ist gefunden

Ältere Frau war seit Mittwochabend verschwunden - Polizei kann Erfolg vermelden - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Nach mehreren Stunden Suche ist die 84 Jahre alte Frau, die seit Mittwochabend vermisst wurde, von einer Schulklasse in der Nähe des Gräfweihers zwischen Bad Windsheim und dem Ortsteil Oberntief gefunden worden.

Die Polizei in Bad Windsheim suchte am Donnerstagmorgen nach einer vermissten Seniorin. Foto: Stefan Blank



"Sie lag dort hilflos in einem Waldstück", erklärte Dieter Engelhardt, der Leiter der Bad Windsheimer Polizeidienststelle. Zirka 40 Einsatzkräfte hatten die Frau, die Patientin einer Reha-Klinik in der Kurstadt und ortsunkundig ist, gesucht. Gegen 11 Uhr kam dann die erlösende Nachricht. Der Seniorin geht es nach Aussage von Dieter Engelhardt relativ gut, sie sei sehr erschöpft und stehe unter Schock.

Mehrere Dutzend Einsatzkräfte von Polizei, Freiwilligen Feuerwehren, Bayerischem Roten Kreuz und Wasserwacht, suchten unter anderem auch mit drei auf das Aufspüren von Menschen spezialisierten Hunden in Bad Windsheim nach der Frau. Die Patientin einer Reha-Klinik war seit Mittwochabend verschwunden und ortsunkundig, wie der stellvertretende Bad Windsheimer Polizeichef Peter Wack auf Nachfrage der WZ vor Ort mitteilte.

Neben Wack war auch Dienststellenleiter Dieter Engelhardt präsent. Am Morgen war auch ein Polizeihubschrauber in die Suche involviert, dieser wurde zwischenzeitlich aber zu einer anderen Vermissten-Suche in der Nähe von Rothenburg geschickt.

