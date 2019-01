Sugenheim: Ehemann schlägt Frau ins Gesicht

Der Täter zeigte sich uneinsichtig - vor 38 Minuten

SUGENHEIM - In Sugenheim bei Bad Windsheim kam es am Donnerstag zu einem Streit zwischen Eheleuten. Als der Mann handgreiflich wurde, reagierte die Frau schnell.

Am Donnerstagabend, gegen 22 Uhr, kam es in Sugenheim zu einem Streit zwischen einem in Scheidung lebenden Ehepaar. Während der Auseinandersetzung schlug der 53-jährige Ehemann seiner 51-jährigen Frau ins Gesicht. Die verständigte gleich die Polizei. Da sich der Täter auch nach Eintreffen der Beamten uneinsichtig zeigte, wurde er laut Polizei für den Rest der Nacht in polizeilichen Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird von der Polizei Neustadt ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

