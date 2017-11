Systemwechsel: Die Gelbe Tonne soll ab 2020 kommen

Umweltausschuss empfiehlt dem Kreistag einen Systemwechsel - vor 3 Stunden

NEUSTADT - Zwar wird es noch ein wenig dauern, bis zum 1. Januar 2020 nämlich, aber dann soll nach dem Willen der Umweltausschussmitglieder der SPD und CSU sowie Landrat Helmut Weiß die Gelbe Tonne am Straßenrand stehen.

Gelbe Tonnen könnten, geht es nach dem Umweltausschuss, die Straßenzüge des Landkreises ab 2020 säumen. © Archiv-Foto: Ralf Rödel



Mit einer Änderung bei der Erfassung der Verpackungswertstoffe "hat man sich schon emotional und kämpferisch auseinandergesetzt", erinnerte der Landrat und war erfreut, dass es im Ausschuss für Umwelt und Abfallwirtschaft des Kreistages sachlich zuging. 2015 habe man sich schon einmal intensiv mit dem Thema befasst. Die Gelbe Tonne – der Gelbe Sack stand nicht mehr zur Debatte – habe nur deswegen keine Mehrheit gefunden, weil es das neue Verpackungsgesetz abzuwarten galt. Nachdem damals die CSU-Fraktion im Kreistag eine Änderung herbeiführen wollte, ging der Anstoß diesmal von der SPD-Fraktion aus.

Für diese hatte 2016 noch die Hoffnung bestanden, dass bei der Gesetzgebung zur Wertstofferfassung eine Wertstofftonne kommen könnte. Diese Hoffnung habe sich nicht erfüllt, stattdessen kam ein neues Verpackungsgesetz, das auch eine Erhöhung der Recycling-Quote beinhaltet. Nach Ansicht des SPD-Fraktionsvorsitzenden Walter Billmann kann das bisher im Landkreis praktizierte Bringsystem die geforderten Gesetzesvorgaben voraussichtlich nicht mehr erfüllen.

Laut Billmann habe das bisherige System mit stofflich vorsortierten und gereinigten Verkaufsverpackungen viele Bürger des Landkreises überfordert. Daher lasse auch die Akzeptanz nach und verwertbare Verpackungsabfälle würden in der Restmülltonne entsorgt. Viele Gründe, weswegen sich die SPD-Fraktion im Kreistag entschlossen habe, den Antrag auf die Einführung eines Holsystems mit der Gelben Tonne umzustellen.

Die Meinungen gehen auseinander

Bei mehr Werbung wäre auch die Erfassung beim Bringsystem höher, ist Harald Trabert (FWG) überzeugt. Nach Ansicht von Jürgen Osterlänger (ÖDP) wäre die Einführung der Gelben Tonne ein großer Rückschritt. Denn vielleicht sei die Erfassungsquote nicht so hoch, dafür sicherlich die Verwertungsquote. Wie Trabert bemängelte er die unzureichenden Informationen. Wer nicht wisse, ob er richtig getrennt habe, scheue sich vielleicht vor dem Gang zur Sammelstelle. Jochen Rückert (Grüne), selbst in der Wertstoffsammelstelle in Weigenheim tätig, erinnerte an die kurzen Wege zu den Sammelstellen in den Gemeinden des Landkreises.

Bei Einführung der Gelben Tonne würden diese geschlossen. Da in dieses Behältnis aber nicht alle Wertstoffe dürften, blieben von diesen 16 Fraktionen übrig, die die Bürger in die weiter entfernten Wertstoffhöfe fahren müssten. Viele würden dies wohl nicht tun, weswegen "der Wertstoff in der Restmülltonne seinen Platz findet", befürchtet er. Die zwölf Wertstoffhöfe im Landkreis müssten dann das Material der ehemaligen Sammelstellen aufnehmen, weswegen der Landkreis dort investieren und erweitern müsse. Eine Empfehlung an den Kreistag könne man nicht abgeben, da es noch nicht einmal ein Konzept für die Umgestaltung gebe. Dieser Ansicht schloss sich auch Harald Trabert an.

"Minijobber" schauen in die Röhre

Landrat Helmut Weiß räumte ein, dass bei den Sammelstellen Personalstellen wegfielen, es seien aber keine sozialversicherungspflichtigen Stellen, sondern "Minijobbler". Zudem werde es immer schwieriger, Wertstoffsammelstellen mit Personal zu besetzen. Die Foliensammlungen aus der Landwirtschaft wird es weiterhin geben, erklärte Sachgebietsleiter Peter Kreß auf Nachfrage von Leonhard Seitz (CSU).

Manches Ausschussmitglied befürchtete, dass in der Gelben Tonne Restmüll lande und Einwegflaschen zunähmen. Hermann Schuch (FWG) befürchtete, dass der Landkreis für "Fehlwürfe" zur Kasse gebeten werde. Das verneinte Kreß, da dieses Sammelsystem privatwirtschaftlich organisiert sei. "Die Kosten für die Gelbe Tonne belasten den Bürger nicht", betonte Kreß, der zuvor ausführlich die Merkmale des Bring- und Holsystems gegenübergestellt hatte. Wenn sich die Kreisräte für einen Systemwechsel entscheiden, dann werde für die Umstrukturierung der Wertstoffhoflandschaft ein Konzept erstellt.

Mit den Stimmen von SPD und CSU stimmte der Umweltausschuss mehrheitlich für den Systemwechsel und empfahl dies dem Kreistag. Dieser muss ebenfalls darüber abstimmen und dann den Landrat ermächtigen, bestehende Verträge gegenüber den dualen Systemen zum 31. Dezember 2019 zu kündigen und über ein Holsystem zu verhandeln.

Gerhard Krämer