Tag der Inklusion auf dem Weihnachtsmarkt

Märchen sind das große Thema beim Tag der Inklusion in Bad Windsheim - Viel Spaß für Kinder und Jugendliche - 20.12.2018 18:34 Uhr

BAD WINDSHEIM - Frau Holle klopft fest auf das Federbett, das sie über die Brüstung am Rathausbalkon gelegt hat. Sanft schneit es weiß zu Boden. Nicht alle Federn werden diesen jedoch erreichen, denn eine kleine Schar Kinder macht sich einen Spaß daraus, die weißen Daunen zu erhaschen. Beim ersten Tag der Inklusion am Reichsstädtischen Weihnachtsmarkt war gestern einiges los.

Mosche Karlo verblüfft seine jungen Zuschauer beim Tag der Inklusion vor dem Klosterchor. © Fotos: Claudia Lehner



Willi Kirchberger betreut die Fotobox. Nina Holzenleuchter, Joel Levin Opl und seine Mutter Sabrina (von links) haben Spaß mit Bart und aufsetzbaren Geweihen.



Märchenhafte Weihnachten waren versprochen worden und die gab es. Das Christkind war am Marktplatz zu Besuch und musste von Bürgermeister Bernhard Kisch eigentlich gar nicht angekündigt werden. "Das Christkind" schallte es gleich aus dem Publikum. Neben Stadtführerin Waltraud Leykauf als Frau Holle war auch Sabine Hahn von der Kur-, Kongress- und Touristik GmbH mit langer Nase als Hexe verkleidet – aus dem Märchen Hänsel und Gretel. An verschiedenen Stationen wurden noch weitere Märchen vorgelesen. Dazu konnten sich die Kinder unter anderem gespendete Krapfen schmecken lassen. Ein weißer Rauschebart, eine rote Nikolausmütze, Engelsflügel oder doch lieber ein lustiges Geweih? In der Fotobox in den Rathausarkaden staffierten sich die Kinder für ein lustiges Foto aus. Die vier Bilder wurden anschließend sofort ausgedruckt und konnten mit nach Hause genommen werden.

Das kam gut an. "Geil" ist das eindeutige Urteil des achtjährigen Joel Levin Opl über den Tag der Inklusion. Am besten gefallen hat ihm die Fotobox, in der er sich mächtig in Pose geschmissen hat. Alles hat Joel aber noch gar nicht sehen können, zum Beispiel die Vorführungen von Zauberer Mosche Karlo alias Karlo Reichel, der vor dem Klosterchor zwei Vorführungen gab. Unterstützt immer wieder von Assistenten aus dem Publikum, die – wie der junge Mohammed – dankbar und freudestrahlend den Applaus den Publikums entgegennahmen. Gut kam auch das Karussell an – nicht nur bei jüngeren Kindern.

Für Musik sorgten die Teilnehmer teilweise selbst. So traten als erste die Sänger vom Chor der Franziskusschule auf und verkündeten "bis Weihnachten ist es nicht mehr weit". Die Lebi-Rock-Friends, die Delpspatzen und der Chor der Pastorius-Schule hatten ebenso noch ihren Auftritt wie die Celtic-Cross-School mit ihrer Irish Dance Show.

Positive Resonanz

360 Schüler waren – so der letzte Stand von Sabine Hahn – angemeldet. Zumindest zu Beginn waren sie nicht alle da. Wie viele es tatsächlich, über den Nachmittag verteilt, waren, ist schwer zu sagen. Nach und nach trafen immer wieder Gruppen ein. Tanja Siemund-Özcan, Behindertenbeauftragte im Landkreis, die auch an der Ausarbeitung des Programms mitgewirkt hatte, war jedenfalls begeistert. "Ich bin echt überwältigt", sagte sie, als die ersten Schülergruppen auf den Platz strömten und langsam die Fläche vor der Bühne am Weihnachtsmarkt füllten.

CLAUDIA LEHNER