"Tag des Denkmals": Schloss Unternzenn war Besuchermagnet

Einblick in die ins 12. Jahrhundert zurückreichende Schlossgeschichte - vor 12 Minuten

UNTERNZENN - Kirchen, Museen, Herrschaftssitze und Raritäten wie eine originalgetreu erhaltene Schmiede waren interessante Ziele am "Tag des offenen Denkmals", an dem einige Hundert geschichtlich Interessierte hochsommerlicher Hitze trotzten und historische Stätten aufsuchten oder sich durch geschichtsträchtige Orte führen ließen.

Die Kunsthistorikerin, Kulturkuratorin und Museumspädagogin Edith von Weitzel-Mudersbach (r.) konnte den zahlreichen Gästen bei drei Führungen den einstigen Glanz des Herrschaftssitzes Unternzenn nur schildern und sie über die komplizierte laufende Sanierung informieren. © Harald Munzinger



Das Seckendorffsche Schloss in Unternzenn, genauer gesagt das Schlossareal, hatte bei drei Führungen einen wahren Besucheransturm zu bewältigen. Mit profundem Wissen führte die Kunsthistorikerin, Kulturkuratorin und Museumspädagogin Edith von Weitzel-Mudersbach rund 300 Gäste durch den Schlosspark, gab zuvor in der Orangerie – mit den Sommerkonzerten ein Begriff unter den Kulturfreunden in der Region – Einblick in die ins 12. Jahrhundert zurückreichende Schlossgeschichte.

Ihren Anfang hatte sie mit einem Wohnturm auf einer Insel und war über die Jahrhunderte von stetigen Veränderungen vom Wehrbau über eine Wasserburg bis zum Schloss und dessen Erweiterungen bis ins 19. Jahrhundert geprägt. Die schon im 18. Jahrhundert aufgetauchten statischen Probleme holen den heutigen Schlossherrn, Christoph Freiherr von Seckendorff-Aberdar ein. Auf über drei Millionen Euro ist die Sanierung des mächtigen Gebäudes geschätzt, das nach der Verlandung des Wassergrabens und Morschen der Eichenpfähle zunächst in einem aufwändigen Verfahren ein neues Fundament erhalten musste, um die akute Einsturzgefahr zu bannen.

Der Schein trügt: Nur der Verwaltungsbau (l) ist bereits mustergültig saniert. © Harald Munzinger



Eben diese war es auch, die nicht hinter die imposante Kulisse des Schlosses schauen ließ, was die meisten der Besucher nur zu gern getan hätten, nachdem sie in einem spannenden Suchspiel von den drei möglichen Zugängen zum Schlossareal den richtigen gefunden hatten. Besucher von Konzerten waren bei dieser Ungewissheit in einem gewissen Vorteil. Schon vor vier Jahren habe das Schloss geräumt werden müssen, ließ Edith von Weitzel-Mudersbach wissen, die in ihrer Unternzenner Museumswerkstatt die Jugend an den Denkmalschutz heranführt und in einem Studienprojekt die einstigen Schweineställe rekonstruierte.

Christoph Freiherr von Seckendorff-Aberdar und seine beiden Söhne seien interessiert und bemüht, das Schloss zu erhalten, dessen Verwaltungsbau schon mustergültig saniert ist. Auch wenn Staat, Bayerische Landesstiftung, der Bund aus Mitteln des Denkmalschutz-Sonderprogrammes und sogar die Gemeinde Obernzenn sowie der Landkreis das Projekt förderten, habe der Hausherr die Hauptlast zu tragen, erklärte die Kunsthistorikerin und Kulturkuratorin den Gästen, die am eingerüsteten Schloss erahnen konnten, mit welchem Aufwand hier einer der einst bedeutenden Adelssitze erhalten wird.

Wann vielleicht bei einem der nächsten "Tage des offenen Denkmals" Einblick in die ehemals besseren Zeiten des Schlosses gewährt werden könnte, musste Edith von Weitzel-Mudersbach offen lassen. Die Architekten Marisia Conn und Claus Giersch hatten eine Reihe von Ursachen - wie unterschiedliche Bautechniken in den verschiedenen Epochen und oftmals schlechte Qualität der damals ausgeführten Arbeiten – für die eingetretenen Schäden ausgemacht. Ferner die fehlende Verzahnung zum mittelalterlichen Kernbau und unzureichende Gewichtsverteilung, die zum Absacken des Herrenhauses in der Gebäudemitte geführt hatte. Mängel die nun durch die Sanierung unter ihrer Regie behoben werden.

Die Besucher auf den Denkmalspuren konnten sich zunächst bei prächtigem altem Baumbestand ein vages Bild des von Edith von Weitzel-Mudersbach schwärmerisch beschriebenen Barockgartens machen, in dem wohl auch ein von mächtigen Sandsteinquadern umrandetes Bassin ein reizvoller Bestandstein gewesen sein mochte. Auch das bedarf noch einer sorgsam gestaltenden Hand und Schloss Unternzenn bleibt weiterhin ein geheimnisvolles Denkmal. Bis auf die erlesenen, in der Region geschätzten Konzerte.



Harald Munzinger