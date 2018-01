Tausende Euro Schaden bei Einbruch in Elektro-Markt

Unbekannte Täter ließen zahlreiche Elektronikartikel mitgehen - vor 7 Stunden

BAD WINDSHEIM - In den frühen Morgenstunden des Mittwochs sind Diebe in Bad Windsheim in einen Laden für Elektronikartikel eingestiegen. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Gegen 5 Uhr verschafften sich die Einbrecher über eine Tür Zugang zu dem Markt in der Westheimer Straße und hinterließen hierbei bereits einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Dann entwendeten die Täter zahlreiche Elektronikartikel im Wert von mehreren tausend Euro. Wie hoch der Schaden genau ist, ermittelt die Polizei derzeit noch.

Die Beamten gehen momentan davon aus, dass die Einbrecher dann mit einem Kleinwagen vom Tatort flüchteten. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Personen, die in den Morgenstunden beispielsweise ein mit mehreren Personen besetztes Fahrzeug im Bereich Bad Windsheim gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

