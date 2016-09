Die Finalisten des Maßkrugschiebe-Finales waren mit Feuereifer bei der Sache. Die letzten eineinhalb Meter der Holzrille entscheiden dabei über Sieg oder Niederlage. Nur, wer den Maßkrueg überhaupt dorthin befördert, bekommt Punkte. Umso näher an die Kante, desto mehr. Fällt er vornüber, gibt es Null Punkte.

Gelungene Premier des ersten Bad Windsheimer Kirchweihlaufs. Knapp über 100 Läuferinnen und Läufer gingen verschiedenen Wettwerben auf die Strecke durch die historische Altstadt. Beim Hauptlauf hatte am Ende Sebastian Meister die Nase vorn.

In Bad Windsheim stand ein Einfamilienhaus in Flammen. Nach Angaben der Polizei ist das Feuer am frühen Mittwochnachmittag ausgebrochen. Es gab zwei Verletzte.