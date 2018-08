Technische Störung: Strecke nach Steinach bis Montag gesperrt

Von Bad Windsheim aus fährt vorerst nur ein Schienenersatzverkehr - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Momentan ist der Wurm drin: Erst am Freitag haperte es gewaltig beim Zugverkehr auf der Strecke zwischen Bad Windsheim und Steinach bei Rothenburg ob der Tauber. Nun legt eine neue Störung den Bahnverkehr sogar bis Montag lahm.

Von Bad Windsheim aus verkehren momentan nur Busse in Richtung Steinach. © Günter Blank



Die Meldungen folgten Schlag auf Schlag, Reisende mussten sich auf lange Wartezeiten einstellen: Technische Störungen behindern derzeit den Bahnverkehr ab Bad Windsheim. Das ist besonders ärgerlich, weil in der Stadt gerade das Weinturm Open Air stattfindet - die Anreise mit der Bahn wird für Festivalbesucher nun deutlich umständlicher.

Denn wie die Bahn mitteilt, kann die aktuelle Störung an der Strecke nach Steinach frühestens am Montag behoben werden. Der Zugverkehr zwischen Bad Windsheim und Steinach ist solange komplett gesperrt.

Erst am Freitagnachmittag hatte eine Störung auf der Strecke den Zugverkehr lahmgelegt, die Einrichtung des Schienenersatzverkehrs lief nur schleppend an. Nachdem das Problem am Samstagnachmittag zunächst behoben schien, meldete die Bahn gegen 17 Uhr eine neue Störung. Bis zur Behebung müssen Fahrgäste nun auf Busse zurückgreifen.

