Tödliche Kollision an der A7: Laster fährt frontal in VW

Fahrer des Autos verstarb in Klinik - Experten rekonstruieren Unfall - vor 3 Minuten

BAD WINDSHEIM - Die Hintergründe sind noch völlig unklar: Am frühen Dienstagabeng fuhr ein Sattelzug an der A7 bei Galmersgarten in einen Tiguan. Der Fahrer des Wagens starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

An der Auffahrt auf die A7 krachte es heftig. Die Ermittlungen laufen. © Hans-Bernd Glanz



Die Wucht des Aufpralls muss gewaltig gewesen sein. Die Stoßstange des Sattelzugs ist verdellt und auch die Front des Volkswagen ist schwer demoliert. Die beiden Fahrzeuge stießen an der Auffahrt zur A7 bei Galmersgarten (Landkreis Neustadt Aisch/Bad Windsheim) frontal zusammen. Warum, ist noch unklar. Klar ist bislang nur: Der Fernfahrer wollte von der B470 mit seinem Sattelzug auf die Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg. Dabei kam ihm kurz nach 17 Uhr der Tiguan entgegen - mit schwerwiegenden Folgen.

Der 81-jährige Fahrer des Autos wurde bei dem Unfall schwerst verletzt und umgehend in eine Klinik gebracht. Doch dort verstarb der Mann. Der Fahrer des Lasters (59) erlitt leichtere Verletzungen sowie einen Schock, der Rettungsdienst brachte auch ihn in ein Krankenhaus.

Die Vorderseiten beider Fahrzeuge sind schwer demoliert. © Hans-Bernd Glanz



Auch weil der Unfall noch Fragen aufwirft, stellte die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beide Fahrzeuge sicher. Ein Gutachter versucht derzeit, den genauen Hergang zu rekonstruieren.

Noch dauern die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle an. Die Polizei hat eine Spur der Bundesstraße gesperrt - "bis auf Weiteres", heißt es in einer Pressemitteilung. Der Verkehr wird einspurig vorbeigeleitet.

