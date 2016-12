Tourist-Info in Rathausarkaden bereit für die Eröffnung

10.000 Prospekte finden neuen Platz - Laufkundschaft soll steigen - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Die Holzplatte auf dem Tresen ist noch locker. Ein Staubsauger steht mitten im Raum und überall stehen vollbepackte Kar­tons. Sabrina Masuch, Eugenia Isin­ger und Britta Gehwald von der Kur­, Kongress- und Touristik-Gmb H (KKT) richten derzeit ihr neues Domizil ein. Am 13. Januar wird in den Rathausar­kaden in der früheren Poststelle am Marktplatz die Tourist-Info eröffnet.

Eugenia Isinger beklebt eine Fensterscheibe provisorisch mit blickdichter Folie. Später soll hier der Schriftzug Tourist-Info prangen. © Katrin Müller



Die drei Tourismus-Expertinnen sind sicher, dass durch die Laufkund­schaft die Frequenz am zentral gelege­nen Marktplatz steigen wird. "Wir ge­hen davon aus, dass jetzt schon ein bisschen mehr geht", sagt Sabrina Masuch. Von Januar bis einschließlich November dieses Jahres informierten sich am derzeitigen Standort im Kur­und Kongress-Cen­ter (KKC) 5497 Gäste, was bei Öff­nungszeiten an Sams-, Sonn- und Feiertagen einen Durchschnitt von 15 Touristen pro Tag bedeutet. Bevor die Tourist-Information vor etwa 18 Jahren ins KKC zog, war sie im Rat­haus untergebracht, im jetzigen Bür­gerbüro.

Damals seien deutlich mehr Touristen gekommen, erinnert sich Gehwald. Es sei eine gute Entschei­dung gewesen, die Einrichtung wieder an zentraler Stelle zu positionieren, finden die drei Frauen, die auch künf­tig die Gäste beraten und ihnen weiterhelfen werden. Der Raum wirkt freundlich im neu­en weißen Anstrich. Möbelstücke mit Elementen in Apfelgrün bringen Far­be ins Spiel und geben einen moder­nen Kontrast zu den Sandsteinen des Gemäuers, das teils freigelegt ist. Der Gast betritt zunächst einen Vorraum, der durch eine Glastür vom Bera­tungszimmer getrennt ist. Dieser Be­reich wird auch außerhalb der Öff­nungszeiten täglich bis etwa 20 Uhr geöffnet sein. Dort findet sich Infor­mationsmaterial wie Wanderkarten, Flyer, Prospekte und Ausflugstipps, erläutert Sabrina Masuch, die als Vollzeitkraft mit den Teilzeitkräften Eugenia Isinger und Britta Gehwald die Tourist-Information leitet.

10.000 Prospekte, Ka­taloge und Flyer

An den Wochenenden und Feiertagen über­nimmt Aushilfe Anita Veh. Die Öffnungszeiten wurden ange­passt. Montags bis freitags ist bereits ab 8.30 Uhr jemand vor Ort. Es habe sich gezeigt, dass 9 Uhr zu spät ist, be­tont Masuch. Bis 16.30 Uhr ist durch­gängig eine An­sprechpartnerin im Büro. Samstag ist von 10 bis 14 Uhr, sonn- und feiertags zwischen 10 und 12 Uhr geöffnet. Immer wenn zwischendurch Zeit ist, reinigen Masuch, Gehwald und Isinger in diesen Tagen die Räume am Marktplatz, transportieren das Material an den neuen Standort und räumen die Regale ein.

Allein im La­ger müssen gut 10.000 Prospekte, Ka­taloge, Flyer, Stadtkarten und Bo­nusheftchen untergebracht werden. In einen kleinen Schrank unter der Fensterfront räumt Gehwald Dekora­tionsartikel ein. Weihnachts- und Osterschmuck sowie Stoffblumen finden dort ihren Platz, ganz vorne die Faschingsgirlanden, denn die kommen als erstes zum Einsatz. "Wo ist denn der Swiffer?", ruft Masuch den anderen beiden zu und Isinger reicht ihr den Staubwedel, mit dem sie über das Regal fegt. Es wird nicht das letzte Mal vor der Er­öffnung sein, denn in der künftigen Küche werkeln noch die Handwer­ker. An den Schreibtischen sitzen sich die drei Frauen gegenüber und haben den Eingang im Blick. Neue Computer müssen noch installiert werden.

Ausflugsziele für Touristen

Im Beratungsraum werden Wein und Secco aus Ipsheim, Saunatücher, Bücher, Schlüsselanhänger und Ta­schen verkauft. "Das ist nur ein mini­males Nebengeschäft", sagt Masuch. Im Vordergrund steht die Beratung von Touristen. Diese informieren sich über Veranstaltungen, die während ihres Aufenthaltes in Bad Windsheim und der Umgebung stattfinden, über Ausflugsziele oder wollen einfach nur eine präzise Wegbeschreibung. Fahrräder auch in Hotels Die KKT-Mitarbeiterinnen müssen Kurbeiträge erfassen und Melde­scheine abrechnen, Veranstaltungen auf der Internetseite einpflegen und die Homepage betreuen.

Telefonische Anfragen – die Tourist-Information bekommt nun eine städtische Num­mer – werden beantwortet, Urlaubs­kataloge erstellt und versandt, Stadt­führungen geplant und Gästeführer eingeteilt, aber auch Beschwerden entgegengenommen. Auch die Pau­schalbuchungen über die neue Home­page werden von Masuch, Isinger und Gehwald bearbeitet. Dieses Angebot läuft laut Isinger sehr gut an. Der Kartenvorverkauf für Veranstaltun­gen bleibt weiterhin im KKC. Fahrräder werden im Büro am Marktplatz verliehen. KKT-Ge­schäftsführer Hubert Seewald bietet Hoteliers aber ebenfalls Fahrräder an, die sie direkt an ihre Gäste verlei­hen können. "Wenn ein Gast vom Vi­talhotel erst zum Marktplatz muss, um sich ein Rad zu leihen, dann ist das nichts."

Katrin Müller