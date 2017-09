Trafohaus sicher in Bad Windsheim gelandet

BAD WINDSHEIM - Es gab leichte Verzögerungen und ein bisschen Hecke musste auch noch weggeschnitten werden. Ansonsten verlief das Abladen des Gebäudes für eine neue Trafostation an der Schimmelgasse mehr oder weniger reibungslos.

Mit einem großen Kran wird die Gebäudehülle für die geplante Trafostation an den Ort seiner Bestimmung gehievt. © Bastian Lauer



Gut, Bernd Leßner hat noch einmal einen letzten zaghaften Versuch gestartet. Er ist einer der Anwohner, die einen Anwalt eingeschaltet hatten, um die Errichtung des Trafos an dieser Stelle zu verhindern.

Als die beiden Mitarbeiter der von den Stadtwerken mit der Auslieferung beauftragten Firma sich die Lage am späten Montagnachmittag ansahen, wollte Leßner eine Genehmigung sehen, die es ihnen erlaubt, mit ihrem schweren Gerät die Innenstadt zu befahren. Doch nach Vermittlung von Mikail Özdil von den Stadtwerken war alles gut. Leßner holte sogar eine Kettensäge hervor, mit der die Arbeiter die Hecke stutzen sollten, um seinen "guten Willen" zu zeigen.

Und so konnte sich der Kranfahrer letztlich auf das Wesentliche konzentrieren. Mit viel Feingefühl hievte er zunächst den Sockel vom Lastwagen an die vorgesehene Stelle, zwischen fünf und sechs Meter vom Wohnhaus entfernt, an das das Trafohaus ursprünglich direkt hatte anschließen sollen. Anschließend kam die Gebäudehülle obendrauf. Gestern wurden die Stromleitungen gezogen. Demnächst sollen noch die beiden Trafos geliefert und eingebaut werden. In der Woche ab dem 9. Oktober soll die Trafostation in Betrieb gehen.

