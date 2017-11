Trainerlegende Hans Meyer begeistert in Bad Windsheim

BAD WINDSHEIM - Hans Meyer ist ein Fußballfachmann. Und vor allem ein exzellenter Redner mit ostdeutschem Zungenschlag, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Das stellt die Trainerlegende in Bad Windsheim erneut unter Beweis.

Auch den allerletzten Wunsch der Fans erfüllt Hans Meyer, als er nach dem Interview die Bücher widmet. Foto: Bastian Lauer



In den Herzen von Anhängern des 1. FC Nürnberg hat Hans Meyer zudem einen besonderen Platz. 2007 war er Trainer des Teams, das sensationell den DFB-Pokal gewann.

Zum zehnjährigen Jubiläum ist ein Buch über diese Achterbahnfahrt der Glücksgefühle erschienen, das die Trainerlegende nun in launiger Runde im Gasthaus "Zum Birnbaum" vorstellte.

In T-Shirt oder Trikot, mit Kappe oder einem Schal um den Hals sitzen die Zuhörer in der Wirtschaft. Auch Fans anderer Vereine sind vor Ort. Bayern, Gladbach, Dortmund. Es geht um Fußball. Und Hans Meyer zieht wie kaum kein Zweiter.

"Wegen mir können wir anfangen. Aber ich bin so nervös, ich muss nochmal pinkeln", sagt Hans Meyer zu Martin Stellwag, ehe es losgeht. Man kauft es dem 74-jährigen, ausgebufften Profi natürlich nicht ab und schmunzelt das erste von unzähligen Malen an diesem Abend. Nach kurzer Begrüßung durch Fanclub-Chef Stellwag geht es weiter. Ein wohlüberlegter, pointierter Spruch jagt den nächsten.

Dem etwas aufgeregten Moderator und selbst Club-Begeisterten Matthias Oberth stellt Meyer gleich die Spur ein: "Ob ein Abend gelingt oder nicht, hängt immer vom Moderator ab. Du hast allen Grund, Angst zu haben." Und über den Kontakt mit Stellwag sagt Meyer: "Er war nicht aufdringlich. Er war eine Schmeißfliege."

Doch es soll ums Buch "Ganz Nürnberg war in einem Rausch: Die Pokalsieger erzählen" gehen, geschrieben von Maren Zimmermann und Katharina Fritsch, die alle Akteure von damals zu Wort kommen lassen. Nicht immer zur Freude von Meyer, wie er später am Abend deutlich macht. Der Trainer beschwört aber erst "den richtig guten Geist der Mannschaft". Elfmeter- Held Daniel Klewer, Stoßstürmer Markus Schroth, Anführer Thomas Galasek.

Oder Typen wie Javier Pinola, über dessen Gerechtigkeitssinn Meyer sagt: "Pinola fühlt sich immer wie Robin Hood, obwohl er gar nicht weiß, wer Robin Hood ist." Meyer erzählt die Episode vom 3:0-Sieg in der Bundesliga- Saison 2006/07, als der Argentinier gegen Bayern München einen speziellen Auftritt hatte. Trotz aller Vorwarnungen von Meyer, gegen "Provokateur" Hasan Salihamidzic aufzupassen, sah Pinola nach acht Minuten Gelb und Meyer wechselte ihn nach 18 Minuten stark gelb-rot-gefährdet aus. Er habe dann sein Trikot nach dem Trainer geworfen. Doch Pinola verzieh: "Er hat mir hoch angerechnet, dass ich ihn nicht erschlagen habe."

Nach dieser Geschichte ein Exkurs: Meyer kommt aufs System Fußball zu sprechen. Auf Profis, die nicht wie Fans denken: "Der Club ist für die Spieler und für mich ein richtig guter Arbeitgeber." Nicht viel mehr. Abstiege kennt der FCN zuhauf, doch für die damit zusammenhängenden Emotionen hat er wenig Verständnis: "Spieler, die heulen, haben eine Zwiebel im Taschentuch."

Auf die kürzlich gezahlte, irrsinnige Ablösesumme für Neymar - 222 Millionen Euro - angesprochen, sagt Meyer: "Das System ist seit Jahrzehnten so." Nur die Schere zwischen Arm und Reich klaffe immer weiter auseinander, bestimmt von Angebot und Nachfrage. "Das ist nicht aufzuhalten. Unsere einzige Chance ist: Wir gehen auf die Barrikaden und schauen, dass wir die Mauer wieder kriegen. Dann gehen wir alle in die DDR."

Auch beim Verhalten von Fans wird Meyer deutlich. Gerade wenn ein Verein eine schlechte Phase habe, müssten die Anhänger zum Verein stehen. "Wer nach fünf Minuten pfeift, ist für mich kein echter Fan." Leiden gehöre dazu, gerade FCN-Anhänger kennen das und nehmen das auch an: "Wenn der Durchschnittsfranke, der Club-Fan, in München leben würde - immer da oben, das ist doch Scheiße."

Der Konflikt mit Gerald Sibon

Eher unten war 2007 Gerald Sibon. Den baumlangen Stürmer holte Meyer als Ersatz für Markus Schroth. Noch heute lässt der 74-Jährige kein gutes Haar an dem Holländer. Als einzigen Part liest Meyer ausgerechnet Sibons Kapitel aus dem Buch vor, stellt klar, wenn er etwas zu sagen hätte: "Diese Geschichte - ein eitler Mensch wie ich bin - hätte dafür gesorgt, dass das scheiß Buch nie erschienen wäre." Sibon spielte so schlecht, dass Meyer ihn schon zwei Wochen vor dem Pokalfinale in den Sommerurlaub entließ.

Der Holländer wundert sich im Buch über die Eigenheiten der Deutschen - und von Meyer. Jedes Training gleich. "Es war wie im Film ´Und täglich grüßt das Murmeltier´. Nur dass es bei uns keine Murmeltiere waren. Vielleicht liegt es daran, dass die beiden Trainer aus Ostdeutschland kommen." Da lacht sogar Meyer. Sibon fühlte sich nicht gewürdigt, das Training sei zu hart gewesen. Meyer kann wieder nur lachen: "Sibon hat trainiert nach dem Motto: Wer sich bewegt, der wird erschossen."

Nach einer kurzen Fragerunde geht der Abend langsam zu Ende. Nicht aber, bevor die Clubfreunde sich Bücher persönlich vom Stargast widmen lassen. Fanclub-Vorsitzender Martin Stellwag dankt zum Abschluss und teilt - stämmig wie er ist - auch einmal aus: "Danke an Hans Meyer, ein großer Trainer. Fast so groß wie ich." Die Clubberer kaufen übrigens alle mitgebrachten Bücher auf. Meyer macht’s möglich.

