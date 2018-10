Treuchtlingen: Stadt sucht neuen Tourismuschef

Stadt trennte sich von Marc Rengier aus Bad Windsheim - 09.10.2018 06:02 Uhr

TREUCHTLINGEN - Marc Rengier ist nicht mehr Chef der Kur- und Touristinformation in Treuchtlingen. Die Stadtspitze um Bürgermeis­ter Werner Baum entschied sich dazu, den Vertrag nach Ablauf der sechsmonatigen Probezeit zu beenden.

Nach sechs Monaten hat sich die Stadt von Marc Rengier als Chef der Kur- und Touristinformation getrennt. © Patrick Shaw



„Ja, es stimmt, Marc Rengier ist nicht mehr bei der Stadt beschäftigt“, sagte Werner Baum. „Er hat die in ihn gesetzten Erwartungen leider nicht so erfüllt, wie wir uns das vorgestellt haben.“ In seiner Zeit in Treuchtlingen – von Anfang April bis Ende September – verantwortete der 34-jährige Bad Windsheimer auch die Organisation des Bayern-3-Dorffestes auf dem Bubenheimer Flugplatz im September mit rund 80.000 Besuchern mit. Gründe seien ihm selbst nicht genannt worden, warum nach einem halben Jahr wieder Schluss ist. „Ich habe erst zwei Tage vor dem Auslauf der Probezeit von der Beendigung erfahren“, sagt Rengier.

Verstehen kann er die Entscheidung nicht, das wird deutlich. Dennoch ist Rengier der Meinung: „Die Entscheidung nach Treuchtlingen zu gehen war die Richtige. Die Aufgabenstellung vor Ort hat mich ausgefüllt und mir sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte in der Kürze der Zeit doch aktiv mitgestalten und Erfahrungen einbringen.“

Bürgermeister Baum bat um Verständnis, dass er nicht ins Detail gehe, schließlich geht es um Personalangelegenheiten. Er sagte aber noch: „In Bezug auf die Ausrichtung und den Bereich Tourismus haben seine Vorstellungen und unsere nicht zwingend übereingestimmt.“ Rengier will nun „eine neue Herausforderung suchen“.

