Trotz Hitze: Ipsheimer Winzer hoffen auf guten Jahrgang

NN-Chefredakteur wanderte durch das mittelfränkische Weingebiet - vor 2 Minuten

IPSHEIM - NN-Wanderreporter Michael Husarek war auf seiner ersten Etappe im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim unterwegs - mitten im mittelfränkischen Weingebiet. Von Sugenheim bis nach Ipsheim führte der Weg des NN-Chefredakteurs. Natürlich ging es unterwegs auch um die Erwartungen der Winzer.

Ein Gläschen Silvaner bei 33 Grad im Schatten? "Wir sind ein Weinort", wischt Ipsheims 2. Bürgermeister Karl Riedel alle Zweifel vom Tisch. Und ganz ehrlich: Der Tropfen hat gemundet. Ganz nebenbei gab es einen Crashkurs über das Dasein als Hobby-Winzer. © Michael Husarek



Ein Gläschen Silvaner bei 33 Grad im Schatten? "Wir sind ein Weinort", wischt Ipsheims 2. Bürgermeister Karl Riedel alle Zweifel vom Tisch. Und ganz ehrlich: Der Tropfen hat gemundet. Ganz nebenbei gab es einen Crashkurs über das Dasein als Hobby-Winzer. Foto: Michael Husarek



2018 wird als guter Jahrgang in die Annalen der fränkischen Winzer eingehen. Eigentlich könnte es in einigen Lagen jetzt schon losgehen. "Doch wer will jetzt schon Federweißen trinken?", fragt sich Winzerin Carmen Kurz vom Weingut Schürmer. Doch spätestens Ende August werden die Trauben gelesen. In Unterfranken hat die Lese 2018 übrigens schon begonnen.

Für die Ipsheimer Winzer bedeutet die Hitzewelle nicht nur Gutes: "Ich habe 1,6 Hektar ohne Bewässerung", sagt etwa Hobby-Winzer Karl Riedel, "die Trockenheit macht uns schon auch zu schaffen."

Bilderstrecke zum Thema NN-Wanderreporter Michael trifft einen Bullen und Bären Am Dienstag startete Michael Husarek als Wanderreporter! Der NN-Chefredakteur übernahm den Selfie-Stick von Birgit und wanderte von Sugenheim bis nach Ipsheim. Was er dabei erlebte, sehen Sie hier.



Die erste Etappe von Wanderreporter Michael zum Nachlesen.

Riedel ist zweiter Bürgermeister des Marktes Ipsheim und weiß um die Bedeutung des Weinanbaus für seine Gemeinde. "Bei uns finden Sie kaum mehr einen Kuh- oder Schweinestall im Ort." Fast alle Landwirte haben in den vergangenen Jahren auf Traubenanbau umgestellt. Gut 20 Winzer gibt es in dem Ort, der Rotwein ist stark vertreten. Wobei Riedel neuerdings wieder einen Trend zum Weißen feststellt.

Informationen zum Urlaub in Franken finden Sie hier!

Michael Husarek