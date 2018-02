TVW: Ein weiteres Jahr Bayernliga

Bad Windsheimer Volleyballer sichern sich mit 3:0 gegen Eltmann Klassenerhalt - 25.02.2018 19:12 Uhr

BAD WINDSHEIM - So einfach hatte sich der TV Bad Windsheim die Mission Klassenerhalt in der Bayernliga endgültig eintüten nun wirklich nicht vorgestellt: Mit einem lockeren 3:0 (25:17, 25:16, 25:18) über Eltmanns Zweite haben die Sechziger die restlichen Zweifel weggeschmettert und können nun den Rest der Spielzeit genießen.

Chancenlos gegen den Windsheimer Block (von links: Felix Dachlauer und Thorsten Meyerhöfer) hat hier Eltmanns Heriberto Quero. © Foto: Frank Wiemer



Doch überschwängliche Freude kam nicht auf. Zu harmlos und lustlos war der Auftritt der Zweitliga-Reserve, die vor dem Gang in die Landesliga steht. "Wird des heute was?", wurde Coach Xaver Frühwirth vor der Partie gefragt. Ein überzeugtes Nicken musste als Antwort reichen. Eltmann war nur zu sechst, also ohne Wechselmöglichkeit, angereist. Ausführliches Einspielen? Das schenkten sich die Gäste. "Das war schon in allen Belangen ein schwacher Auftritt", sagte Frühwirth, dem es fast ein bisschen leid für die rund 200 Zuschauer tat, dass sein Team – ohne zu glänzen – den Dreier in 64 Minuten einsackte.

Alleine die ersten drei Minuten mussten die Hyänen vor dem Ligavorletzten etwas Angst haben. Spielertrainer Heriberto Quero, dreimaliger deutscher Vizemeister und 64-facher venezuelanischer Nationalspieler, feuerte einen Flatterball übers Netz, der Eindruck schinden sollte. Es aber nicht tat. Nach dem 1:4 war die erste VCE-Welle gebrochen. "Ich habe schon ein bisschen mehr von denen erwartet", sagte TVW-Kapitän Marcel Geißbarth nach dem Spiel.

Dann wachte das Publikum auf und spätestens nach dem 5:6 waren die Kurstädter da. Jedenfalls so viel wie nötig. Block von Zuspieler Marcus Jüllich – Ausgleich. Dann die erste Kostprobe von Max Bibrack, der als 18Jähriger zum Zweitligakader der Eltmanner gehört und vor der Partie ordentlich Respekt hervorrief: Es knallt, aber die Angabe ditscht erst gut fünf Meter hinter der Auslinie auf. Auch wenn das Angriffsspiel des TVW nicht wirklich kreativ war, reichte es locker. Lob Felix Dachlauer – Quero gibt erstmals Taktikunterricht.

Kurz darauf reißt Xaver Frühwirth die Arme hoch. Die meiste Zeit des Spiels wirkt der Trainer wie an seinem Stuhl angewachsen. Es scheint, als wenn er das dahinplätschernde Spiel dazu nutzt, zu realisieren, dass der TVW wirklich in der Bayernliga angekommen ist, um zu bleiben.

Auszeit Eltmann beim Stand von 12:8 für den TVW. Das Publikum skandiert: "Schalalalala." Heriberto Quero und einige seiner Kameraden hadern mit der durch die Fenster der Halle hereinscheinenden Sonne. Quero verzweifelt – 15:9. 20:13. Als Benjamin Wolff den Ball ins hintere Eck des Feldes donnert, gönnt Quero seinen Jungs die nächste Pause. Aber nicht, um Anweisungen zu geben, anzufeuern. Trinken und ausruhen reicht.

Etwas Schlendrian beim TVW. Emotionen bei Eltmann? Fehlanzeige. Kopfschütteln bei Quero. 17:25. Nach 22 Minuten ist Satz eins erledigt. "Wenn die so weiter machen, simmer um Fünfe fertig", sagt ein Zuschauer. Er sollte recht behalten. Abschnitt zwei zieht vorüber, ohne wirklich aufregend zu sein. Der TVW-Vorsprung wächst. Bibrack hämmert den nächsten Aufschlag ins Aus. 8:4. Eltmann hat keine Lust mehr, auch wenn die Gegner zwischendrin nur zwei Punkte trennt. Dann wieder 18:10. Frühwirth brüllt: "Weiter, weiter, weiter." Wie Marcel Geißbarth nach dem Spiel verrät, "war es heute das schwerste, die Konzentration hochzuhalten". Gelungen sei das leider nicht immer. Trotzdem führt der TVW Eltmann teilweise vor. Symptomatisch der Satzball. Aufschlag. Quero bekommt den Ball im nach vorne Umfallen. Netz. 25:20. Und es sind gerade 44 Minuten rum.

Satz drei wird auf der Tribüne dazu genutzt, Pläne für die Nichtabstiegsfeier zu schmieden. Eltmann will nur noch heim. Als Tobias Elflein um 17.04 Uhr den Matchball für den TVW ins Netz legt, schaffen es die Hyänen dennoch, lautstark zu jubeln. War das Spiel zu langweilig, um gescheit feiern zu können? "Naja, es ist Sonntag, aber in der Dusche werden wir schon ein bisschen singen", sagt Frühwirth. "Und für unser letztes Heimspiel überlegen wir uns dann noch mal was Besonderes."

TV Bad Windsheim: Bauereiß, Fe. Dachlauer, Frühwirth, Geißbarth, Herrmann, Jüllich, Küffner, Markus, Meyerhofer, Subatzus, Walter, Wolff.

