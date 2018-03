Ü30-Party in Bad Windsheim gerät aus den Fugen

Sicherheitsmitarbeiter wurden beschimpft, geschlagen und beworfen - vor 11 Stunden

BAD WINDSHEIM - In der Nacht von Samstag auf Sonntag fand in Bad Windsheim eine Ü30-Party statt. Besonders die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes werden diesen Abend nicht so schnell vergessen. Sie wurden beschimpft, beworfen und mit einer Handtasche geschlagen.

Zwischen einer 27-Jährigen und ihrem 28-jährigen Freund war auf der Party ein lautstarker Streit ausgebrochen, sodass die Security dem Pärchen einen Platzverweis aussprach.

Die Frau war damit allerdings nicht einverstanden und ging auf den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes los. Sie schlug mit der Handtasche auf diesen ein und warf einen gläsernen Teelichthalter nach ihm. Der Mann trug eine blutende Schnittverletzung über dem linken Ohr davon.

Die Polizei leitete gegen die betrunkene Frau ein Ermittlungsverfahren ein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille.

Auf der gleichen Veranstaltung wollte sich ein 54-Jähriger Zutritt verschaffen, obwohl die Feier bereits beendet war. Die Security schritt ein, aber der Mann wollte partout nicht gehen. Er beleidigte den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Daraufhin rief dieser die Polizei. Die hinzugezogenen Beamten der Polizeiinspektion Bad Windsheim stellten eine Alkoholisierung von 0,72 Promille fest. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Dem Platzverweis der Polizei kam der Mann dann plötzlich doch nach.

