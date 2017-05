Überschlag nach Kreisverkehr-Kollision: Frau schwer verletzt

Rettungshubschrauber brachte 20-Jährige in Klinik - Totalschaden am Wagen - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Völlig ungebremst fuhr eine 20-Jährige am frühen Samstagmorgen auf einen Kreisverkehr bei Bad Windsheim zu. Ihr Auto schanzte über den Erdwall, überschlug sich und blieb in einem angrenzenden Acker liegen. Die junge Frau wurde schwer verletzt im Wagen eingeklemmt.

Laut Angaben der Polizei fuhr die junge Frau gegen 5.45 Uhr von Illesheim kommend auf der B470 auf den Kreisverkehr bei Bad Windsheim zu. Aus ungeklärter Ursache raste sie kurz darauf mit ihrem Wagen weiter über den Erdwall. Dabei beschädigte das Auto mehrere Verkehrszeichen, ehe der Pkw schließlich von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und im angrenzenden Acker liegen blieb.

Die 20-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde im Wrack des Wagens eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte die Fahrerin schließlich befreien, nach der Erstversorgung wurde sie mit einem Helikopter in ein Krankenhaus nach Nürnberg geflogen. Laut Polizei erlitt sie eine Gehirnerschütterung und Knochenbrüche. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, in Höhe von rund 7000 Euro.

