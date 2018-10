Übungswoche der Atemschutzträger in Uffenheim

Bisher sind es 721 ausgebildete Atemschutzgeräteträger - 15.09.2018 15:43 Uhr

UFFENHEIM - Fünf Tage lang stand der spezielle Brandübungscontainer in Uffenheim und bot für insgesamt 64 Atemschutzgeräteträger aus dem gesamten Landkreis die Gelegenheit zu einer ganz besonderen Übung. Mit dieser Investition des Freistaats Bayern, organisatorisch begleitet vom Landesfeuerwehrverband Bayern, kann eine realitätsnahe Brandbekämpfung unter umluftunabhängigem Atemschutz geübt werden.

Übungswoche der Atemschutzträger in Uffenheim © Rainer Weiskirchen



Übungswoche der Atemschutzträger in Uffenheim Foto: Rainer Weiskirchen



Durch die Verwendung von Holz entsteht die für einen Zimmerbrand typische Hitze- und Rauchentwicklung. Die Trainingseinheiten vermitteln unter anderem, wie Brandverläufe erkannt und Gefahrensituationen richtig eingeschätzt werden können. Zunächst behandelte ein Theorieteil die Schutzwirkung von Schutzkleidung und –ausrüstung, die Grenzen der Schutzkleidung sowie die Technik/Handhabung von Hohlstrahlrohren.

Im weiteren Verlauf wurden theoretische Grundlagen vermittelt: Erlernen und Erkennen der Brandverlaufsphasen eines realen Brandes, Thermodynamische Grundlagen und Begriffsbestimmungen von Rauchdurchzündung (Rollover), Raumdurchzündung (Flashover) oder Rauchexplosion (Backdraft). Letztendlich wurden die Vorbereitungen für die Praxisübung getroffen.

Es galt zunächst das Beobachten der Druck- und Temperaturverteilung bei einem realen Brand zu erlernen und dann Anzeichen gefährlicher Zustände (Phänomene der extremen Brandausbreitung) zu erkennen. Schließlich erfolgte der Praxisteil im Brandübungscontainer, der die verschiedenen Phasen eines Zimmerbrandes simulierte und den Teilnehmern ein reales Empfinden von möglichen Einsatzsituationen ermöglichte.

Markus Stenglein, Kreisbrandmeister für Atem- und Strahlenschutz, koordinierte und betreute die Durchführung des theoretischen und praktischen Teils der Ausbildung in Uffenheim und zeigte sich mit dem Verlauf der Ausbildung in dieser Woche mehr als zufrieden. Von knapp 6.000 Aktiven inklusive Frauen und Jugendlichen in den 178 Freiwillige Feuerwehren sind 721 ausgebildete Atemschutzgeräteträger.

nb