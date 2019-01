Uffenheimer Bürger für Ehrenamts-Einsatz ausgezeichnet

Ehrennadeln in Gold, Silber und Bronze wurden beim Neujahrsempfang verliehen - vor 49 Minuten

UFFENHEIM - Bürgermeister Wolfgang Lampe und sein Stellvertreter Hermann Schuch haben Uffenheimer Bürger, die sich um die Stadt und das Gemeinwohl verdient gemacht haben, ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Gold erhielt Hermann Finkenberger, der jahrzehntelang aktiver Sänger beim Liederkranz Uffenheim war.

Von Wolfgang Lampe (Zweiter von rechts) geehrt: Dr. Robert Herold, Gertrud Oesterer, Heinrich Dehler, Herbert Preininger, Ladislaus Szabo und Hermann Finkenberger (von links). Foto: Foto: Gerhard Krämer



Im vergangenen Sommer wandte er sich freilich wochenlang einer anderen Aufgabe zu: "Sie malten bei sengender Hitze akribisch die Namen aller Gefallenen und Vermissten am Uffenheimer Kriegerdenkmal nach", sprach der Rathauschef Herman Finkenberger im Namen der Stadt seinen Dank aus.

Heinrich Dehler aus Welbhausen erhielt die Auszeichnung in Silber für sein Engagement im Kirchenvorstand, im Ortsbeirat und im Waldrat der Waldkörperschaft. Des Weiteren war er Obmann des Bauernverbands, Zweiter Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, singt in der Kantorei Uffenheim sowie im kleinen Chor Welbhausen und ist Regisseur der örtlichen Theatergruppe, zählte Lampe auf. Die zweite Ehrennadel in Silber ging an Ladislaus Szabo aus Wallmersbach. Nach seiner Flucht aus Ungarn und seinem Lehramtsstudium hatte er 1960 die Dorfschule übernommen, ebenso etliche Ehrenämter.

Ab 1960 war er Chorleiter des Männergesangsvereins und Schriftführer im Schützenverein. Er verfasste etliche Vereinschroniken. Mit Silber wurde bei der Sportlerehrung auch Herbert Preininger bedacht, der sich als Bogenschütze einen Namen gemacht hat. 2018 hatte er unter anderem bei der deutschen Meisterschaft in Wiesbaden einen elften Platz errungen. Die Ehrennadel in Bronze gab es für Gertrud Oesterer für ihr Engagement im Gerlach-von-Hohenlohe-Stift, Kirchenvorstand, Kreistag und als ehrenamtliche Richterin am Verwaltungsgericht Ansbach sowie für Dr. Robert Herold, zertifizierter Gästeführer, Sprecher der Stadtführer und Vorstandsmitglied im Heimat- und Museumsverein.

gk