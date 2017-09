Unbekannter klaut Becken aus Burgbernheimer Dixi-Klo

Polizei sucht dringend nach Zeugen - vor 1 Stunde

BURGBERNHEIM - Dieser Diebstahl ist wirklich unappetitlich: Ein bislang Unbekannter klaute Ende der Woche ein Waschbecken aus einer Baustelle im fränkischen Burgbernheim. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Sie wissen nur: Plötzlich war das Waschbecken weg. Wann, wie - und vor allem: wer das Inventar einer Baustellentoilette in Burgbernheim gestohlen hat, all das ist derzeit noch völlig unklar. Auch deshalb ist jetzt die Polizei am Zug. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Becken im Zeitraum vom Donnerstagmorgen bis zum Freitagnachmittag entwendet wurde. Die Toilette selbst steht im Fliederweg und war unversperrt.

Die Polizei hofft jetzt auf Mithilfe aus der Bevölkerung. "Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Windsheim unter der Telefonnummer 09841/6616-0 zu melden", heißt es in einer Pressemitteilung.

tl