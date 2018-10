Unfall in Windsheim: Licht geht aus, Arbeiter stürzt von Leiter

Ein Kollege wurde auf die Hilferufe aufmerksam - vor 2 Stunden

BAD WINDSHEIM - Ein Arbeiter ist in Bad Windsheim am Donnerstag von einer Leiter gefallen. Bei dem Betriebsunfall wurde er verletzt und daraufhin in eine Klinik gebracht.

Ein 57-jähriger Arbeiter wollte am Donnerstagmorgen in einer Lagerhalle eine Rolle Dachpappe aus einem Regal holen. Dazu legte er eine Leiter an und stieg etwa zwei Meter hoch. Als er die Rolle nahm, ging das Licht im Lager aus, das über einen Bewegungsmelder geregelt wird.

Beim Absteigen kam der Arbeiter dann aus dem Gleichgewicht und fiel etwa zwei Meter tief von der Leiter. Er zog sich dabei eine Beinverletzung zu. Auf seine Hilferufe wurde ein Kollege aufmerksam, der den Rettungsdienst verständigte.

