UWG fordert Konzept für ÖPNV im Landkreis

Versorgung des Landkreises Neustadt/Aisch-Bad Windsheim wird kritisch beurteilt - vor 43 Minuten

IPSHEIM - "Die Verwaltung des Landratsamts Neustadt/Aisch-Bad Windsheim wird aufgefordert, ein stimmiges Konzept für einen leistungsstarken und zukunftsfähigen ÖPNV zu entwickeln". Einen entsprechenden Antrag will die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) im Kreistag einbringen.

MdL Gabi Schmidt ging auf eine Reihe aktueller landespolitischer Themen ein. Foto: oh



Dessen Ziel sei es, einerseits die Verbindung zwischen kleinen Gemeinden, "gegebenenfalls auch per Anruf-Sammel-Taxi oder Rufbussystem – wie etwa im Landkreis Tirschenreuth - sowie die Verbindung von kleinen Gemeinden zu größeren Zentren zu verbessern".

Der öffentliche Personennahverkehr sei im Landkreis noch stark ausbaufähig, betonten es UWG-Kreisvorsitzender Helmut Reiß und die Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt in der Jahreshauptversammlung. Laut Auskunft der Staatsregierung auf eine schriftliche Anfrage gebe es im Kreis lediglich 18 Linien, von denen keine einzige im Halbstundentakt verkehre und 15 verkehrten "in einem Takt seltener als zwei Stunden".

Der vergleichbar große Landkreis Bad Kissingen habe 38 Linien, acht davon im Takt von maximal einer Stunde, informierte Schmidt. Die geringe Versorgung im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim lasse sich auch am Anteil der staatlichen ÖPNV-Zuweisungen ablesen.

Als "für uns alle erschreckend" kommentierte Reiß den Rückschluss aus dem Bericht der Abgeordneten, "wie wenig hier unser Landkreis von der Förderung im Vergleich anderer Landkreise in Bayern profitiert". Die Kommunen hätten eine Verantwortung gegenüber ihren Bürgern und seien verantwortlich dafür, "dass ein Mindestmaß an ÖPNV zur Sicherung der Daseinsvorsorge garantiert wird". Dazu gehöre, "dass alle Landkreisbürger die Möglichkeit haben, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur jeweiligen Gemeindeverwaltung zu gelangen, Apotheker und Ärzte aufzusuchen, sowie Besorgungen zu tätigen".

Zudem sei auch die weitere Einrichtung von einer oder mehreren sogenannten "Schnellbuslinien" in Richtung der Großstädte zu prüfen. Speziell aus dem Landkreis-Osten werde die öffentliche Anbindung in Richtung Erlangen als nicht ausreichend erachtet. Hier, aber auch für den gesamten Landkreis, wäre die Etablierung von Expressbussen nach Erlangen zu prüfen, wie sie beispielsweise auch Weisendorf mit der Hugenottenstadt verbinde.

Nicht eine Bushaltestelle barrierefrei

Schließlich wurde auch noch auf die Tatsache hingewiesen, dass im Landkreis von 390 vorhandenen Bushaltestellen keine einzige den Kriterien der Barrierefreiheit entspreche. 40 Prozent der Haltestellen seien in der Baulast des Kreises, ließ Reiß – auch Vorsitzender der UWG-Kreistagsfraktion - wissen. Der Kreis müsse "im Zuge des zu erstellenden Verkehrskonzepts jedenfalls für diese Haltepunkte analysieren und eine Prioritätenliste für den Umbau erstellen".

Reiß, der in Verbundenheit zu Bürgermeister Frank Müller erstmals in dessen Hoheitsbereich Ipsheim eingeladen hatte und ihn zu seiner überaus pulsierenden Marktgemeinde beglückwünschte, resümierte ein aktives Jahr mit den neuen, vor Ort geerdeten und sehr engagierten Kräften in der Vorstandschaft.

Die Themenpalette reichte von Schulprojekten im Landkreis bis zum gewünschten Gründerzentrum, vom Wasserschutz bis zu den gleichwertigen Lebensbedingungen, von der Ärzteversorgung bis zur fehlenden Lobby der kommunalen Kliniken in Berlin, von TTIP bis zum Wertstoffsystem, das mit gelbem Sack oder Tonne die Gemüter noch weiter bewegen wird. Zumal zu erwarten ist, dass sich der Staat das lukrative Geschäft mit dem Plastikmüll sichert und die Kommunen "den teuren Rest mit höheren Gebühren zu entsorgen“ haben.

Elke Eder stellte sich als Bundestagskandidatin vor und MdL Gabi Schmidt ging auf die aktuellen Themen wie die von ihr stark beworbene Organspende, ein für den Landkreis wichtiges Gründerzentrum mit Beteiligung der regionalen Wirtschaft oder das Ticketsystem für die Milchtankstellen ein, mit dem sie im Clinch mit Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt ist. Als Schande kommentierte die streitbare Landtagsabgeordnete den Etat für die Frauenhäuser und die Lage der Obdachlosen im Land.

nb