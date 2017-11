Verkehr im Neubaugebiet: Fragen und Nöte der Anwohner

Bürgerversammlung: Mögliches Gewerbe beunruhigt die Anrainer - vor 59 Minuten

BAD WINDSHEIM - Die Sorge um zu viel Durchgangsverkehr und fehlenden Parkraum: Das sind zwei der Themen, die so manchen Anwohner in den Straßen rund um das geplante Baugebiet Pommernstraße beschäftigen. Bei einer Bürgerversammlung im Hotel Späth wurden die Pläne vorgestellt.

Wie wird die Zufahrt zu den mehrgeschossigen Gebäuden, die in einigen Bereichen des Baugebiets Pommernstraße möglich sind, wohl geregelt? Diese Frage beschäftigt so manchen Anwohner. © Claudia Lehner



Wie wird die Zufahrt zu den mehrgeschossigen Gebäuden, die in einigen Bereichen des Baugebiets Pommernstraße möglich sind, wohl geregelt? Diese Frage beschäftigt so manchen Anwohner. Foto: Claudia Lehner



Die Pläne für das Baugebiet sind nicht neu. Sie wurden bereits mehrfach in Gremien des Stadtrates diskutiert und haben die erste Runde der Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden schon hinter sich. Entsprechend sind bereits Anregungen eingeflossen – auch von den Anrainern. Stadtbaumeister Thomas Geismann stellte vor, was geplant ist und was an Änderungen eingearbeitet wurde.

Das Baugebiet grenzt im Osten an die Oberntiefer Straße an. In etwa von der Einmündung der Straße Zum Adonisröschen bis zur Pommernstraße. Wobei im Norden ein Stück ausgespart ist, das aktuell bereits bebaut wird, im Süden ist ein früheres Industriegelände ausgenommen, für das es bereits genehmigte Pläne für eine größere Wohnanlage gibt. Im Westen reicht das Areal bis fast an den Kreisverkehr auf der Pommernstraße heran, im Norden grenzt es an die dortige kleine Siedlung.

Fast 20000 Quadratmeter für Wohnbebauung werden geschaffen, was bei einer durchschnittlichen Größe von 530 Quadratmetern 37 Bauplätzen entspricht. 6650 Quadratmeter sind zusätzlich als Mischgebiet ausgewiesen, dort sind nicht störende Gewerbe und dreigeschossige Bebauung möglich. Einiges war bereits im Vorfeld an den Plänen verändert worden. So kamen mehr Grünflächen dazu, öffentliche und private. Insgesamt sind dafür nun vier Hektar vorgesehen. Die Grünflächen verlaufen teils entlang von Wegen oder trennen die neue von der bereits bestehenden Bebauung, etwas das von den Anwohnern gewünscht wurde, da in früheren Plänen dort einmal ein Radweg und nicht eng angrenzend das nächste Grundstück vorgesehen war. Die neue Bebauung dort darf nun nur eingeschossig sein.

Mehr Raum gibt es für dreigeschossige Wohnungen, wofür aktuell der Bedarf gegeben ist, wie Geismann ausführte. Das zusätzliche Wohnareal für höhere Bauten schließt an das Mischgebiet an der Oberntiefer Straße an. Wie dort die Zufahrten geregelt sein werden, ist eine Frage, welche die Anwohner sehr beschäftigt. Werden die bis zu drei Geschosse hohen Wohnhäuser, aber auch möglicherweise Hotels oder Bürogebäude über die Oberntiefer Straße erschlossen oder muss, wer dort hinwill, durch das Wohngebiet fahren? Die Aussage Geismanns, dass viel über die große Straße erschlossen werde und Prognosen für das Wohngebiet nicht mehr als 50 Autos pro Tag ergeben hätten, beruhigte die Anwohner nicht.

"Wohngebiete wandeln sich"

Sollte dort beispielsweise ein Hotel entstehen, so fürchten sie Anlieferungen mit Laster in der Nacht, was laut Geismann jedoch nicht zulässig ist. Ihr Vorschlag, die Stichstraße vom Adonisröschen aus bis zur Oberntiefer Straße durchzuziehen, wurde bisher nicht berücksichtigt. Sonst würden Parkplatzsuchende immer im Kreis fahren, warnte Geismann. Eine Frau führte an, dass bereits jetzt die Gäste des Hotels Späth die Straßen vor ihren Häusern zuparkten und auch manches Mal Zufahrten versperrten. Schon für Gäste der Anwohner reichten die öffentlichen Parkflächen nicht aus. Ansprechen, Polizei rufen und notfalls abschleppen lassen, riet Geismann zur Erziehung allzu dreister Wiederholungstäter beim Falschparken.

Wenn schon ein Kindergarten gebaut werde, wieso dann in der Altstadt und nicht im Neubaugebiet, wollte eine Zuhörerin wissen und kam so in der Vorstellung der allgemeinen Projekte noch einmal auf die Pommernstraße zurück. Kisch verwies auf den Kindergarten Sankt Lukas, der ja nicht weit entfernt sei, und außerdem darauf, dass langfristig gedacht werden müsse und nicht immer Familien mit vielen Kindern an der Pommernstraße wohnen würden: "Wohngebiete wandeln sich und damit auch die Bedürfnisse." Die Sorge um alte Bäume, die möglicherweise gefällt würden, und stattdessen die Aussicht auf hohe Häuser, beunruhigte eine andere Anwohnerin. Wo später die Grüngutcontainer aufgestellt würden, wurde ebenfalls gefragt. Doch dafür gibt es laut Kisch noch keine Pläne. Vorerst bleiben sie, wo sie sind.

Noch einmal in die Auslegung

Noch steht die Freigabe der Unteren Naturschutzbehörde für die Grünordnung, also auch für auszuweisende Ausgleichsflächen an. Dann gehen die Pläne noch einmal in die öffentliche, diesmal förmliche Auslegung. Vier Wochen lang sind sie im Rathaus einzusehen. Auch die Behörden haben noch einmal die Gelegenheit, sich zum Vorhaben zu äußern. Die Ergebnisse werden eingearbeitet, dann muss der Stadtrat entscheiden.

Laut Thomas Geismann wird es noch mindestens ein Jahr dauern, bis es mit den ersten Wohnprojekten losgehen könnte. Immerhin sei noch die Erschließung zu erledigen.

Bei acht Bauplätzen, die in der vergangenen Dekade durchschnittlich im Jahr verkauft wurden, würde das neue Baugebiet bis 2022 genügen. "Je nachdem, wie die Nachfrage ist", schränkte Geismann selbst seine Prognose ein.

Claudia Lehner